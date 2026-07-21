Жменя здоров’я: дієтологи пояснили, який горіх найефективніше уповільнює старіння мозку

Волоські горіхи уповільнюють старіння мозку / © Pexels

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У пошуках ідеального та збалансованого перекусу дієтологи радять звернути особливу увагу на звичайні волоські горіхи. Фахівці з харчування запевняють, що регулярне додавання цього продукту до раціону приносить колосальну користь одразу кільком ключовим системам нашого організму.

Про унікальні властивості цього доступного суперфуду та правила його споживання докладно розповідає угорське медичне видання EgészségKalauz.

Унікальні кислоти та захист пам’яті

Головна перевага волоського горіха полягає в аномально високому вмісті рослинних омега-3 жирних кислот, чим він суттєво виділяється серед інших видів насіння. Окрім цього, продукт є потужним джерелом клітковини, магнію, міді, марганцю, цинку, фосфору, а також вітамінів В6, Е та фолієвої кислоти.

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Такий насичений вітамінний коктейль з омега-3 та антиоксидантів стає надійним щитом для наших нервових клітин. Дослідники стверджують, що активні речовини в горіхах стимулюють процеси навчання, покращують концентрацію уваги та підтримують пам’ять у тонусі.

Звісно, сама лише жменя горіхів не здатна повністю зупинити деменцію чи вилікувати серйозні неврологічні хвороби. Проте їхнє щоденне споживання гарантовано допомагає мозку старіти здорово та зберігати ясність розуму якомога довше.

Підтримка судин та мікрофлори

Для серцево-судинної системи цей перекус працює як природний регулятор, адже корисні жири допомагають утримувати рівень холестерину в межах норми. Водночас мідь і марганець дбають про правильну структуру судин, а антиоксиданти надійно захищають клітини серця від руйнівного окислювального стресу.

Не менш вдячним за такий раціон буде і наш кишечник. Горіхова клітковина працює як ідеальне живлення для корисних бактерій, а специфічні поліфеноли допомагають мікробіому виробляти речовини, критично важливі для здорового травлення.

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Правильна порція замість магії

Щоб отримати максимум користі без шкоди для фігури, дієтологи радять з’їдати лише близько 30 грамів горіхів на день, що дорівнює одній невеликій жмені. Цей продукт має надзвичайно високу енергетичну цінність, тому перевищувати рекомендовану норму фахівці не радять.

Медики також нагадують, що жоден суперфуд не скасовує базових правил здорового життя. Волоський горіх покаже найкращі результати лише в поєднанні з регулярним рухом, відмовою від куріння та різноманітним меню, багатим на овочі, фрукти, рибу та цільнозернові продукти.

Нагадаємо, ще один вид горіхів ефективно пригнічує голод та знімає запалення. Щоденне споживання невеликої порції мигдалю здатне покращити склад мікробіому кишківника, змінити хімію крові та знизити рівень запалення.

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