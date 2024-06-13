Зміцнює серце, кістки і не тільки: лікарі назвали 5 причин, чому треба їсти цю ягоду

Медики рекомендують вживати до 250 грамів цієї ягоди щодня, щоб отримати максимально позитивний ефект для здоров’я.

Виноград – це одна з найкорисніших ягід у світі завдяки вмісту вітамінів, антиоксидантів та мінералів. Ягода корисна практично для всіх систем нашого організму, сприяє зміцненню здоров’я й імунітету. Розповідаємо, чому треба їсти виноград, кому його вживати не можна та чи варто їсти ягоди з кісточками.

Яка користь винограду для здоров’я людини

Знижує кров’яний тиск. Виноград – це потужне джерело антиоксидантів, які регулюють кров’яний тиск, захищаючи серцево-судинну систему від різноманітних процесів запалення. Також виноград здатен знижувати рівень "поганого" холестерину в крові.

Виноград – це потужне джерело антиоксидантів, які регулюють кров’яний тиск, захищаючи серцево-судинну систему від різноманітних процесів запалення. Також виноград здатен знижувати рівень "поганого" холестерину в крові. Зміцнює серце, захищає від тромбозу. Вживання винограду збільшує вміст у крові оксиду азоту, який не дає утворюватися тромбам. Регулярне вживання ягоди також попереджає ризики серцевих нападів.

Вживання винограду збільшує вміст у крові оксиду азоту, який не дає утворюватися тромбам. Регулярне вживання ягоди також попереджає ризики серцевих нападів. Омолоджує. Завдяки вмісту вітамінів А, Е, К та природніх олій, що є в кісточках, виноград робить шкіру більш еластичною та пружною, захищаючи від передчасного старіння.

Завдяки вмісту вітамінів А, Е, К та природніх олій, що є в кісточках, виноград робить шкіру більш еластичною та пружною, захищаючи від передчасного старіння. Поліпшує травлення. Виноград містить у своєму складі велику кількість розчинної клітковини, яка очищає кишечник від шлаків і токсинів, м’яко виводить їх з організму. Виноград можна давати дітям як проносний засіб.

Виноград містить у своєму складі велику кількість розчинної клітковини, яка очищає кишечник від шлаків і токсинів, м’яко виводить їх з організму. Виноград можна давати дітям як проносний засіб. Знімає напругу. Виноград позитивно впливає на роботу центральної нервової системи. Він здатен відновлювати енергію, заспокоювати та знімати напругу. Це все завдяки вмісту вітамінів групи В, А та С, а також мінералам і фоліантам, які позитивно впливають на нервові клітини.

Кому не можна їсти виноград

Ягоди не варто їсти у великих кількостях:

Вагітним жінкам після шостого місяця. У цей період ще ненароджена дитина може отримати ризики розвитку алергії на виноград, особливо червоного кольору.

Виноград містить багато природних цукрів, тому не можна зловживати ягодами тим, хто хворіє на діабет і має проблему ожиріння.

Якщо є проблеми з печінкою – цироз, виразка чи коліти, треба утриматися від вживання винограду.

Також не слід їсти ягоди, якщо є запалення ротової порожнини чи інші проблеми із зубами.

Не варто поєднувати виноград з такими продуктами: кисломолочними, алкоголем, мінеральною водою, сирими овочами й салатами, смаженою, гострою чи жирною їжею. Можуть бути проблеми зі шлунком та кишківником.

Чи можна їсти виноград з кісточками: відповідь лікарів

Виноград краще їсти з кісточками, але треба робити це правильно. Необхідно ретельно їх пережовувати, а не ковтати, тоді можна отримати від них максимальну користь. Наприклад:

виноградні кісточки запобігають розвитку онкології;

виводять шлаки й токсини з організму;

зміцнюють опірність організму до вірусних та застудних захворювань;

нівелюють ризик захворювання на туберкульоз.

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