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Зміцнює серце, кістки і не тільки: лікарі назвали 5 причин, чому треба їсти цю ягоду

Зміцнює серце, кістки і не тільки: лікарі назвали 5 причин, чому треба їсти цю ягоду

Яка користь винограду для здоров'я / Фото: Freepik

Медики рекомендують вживати до 250 грамів цієї ягоди щодня, щоб отримати максимально позитивний ефект для здоров’я.

Виноград – це одна з найкорисніших ягід у світі завдяки вмісту вітамінів, антиоксидантів та мінералів. Ягода корисна практично для всіх систем нашого організму, сприяє зміцненню здоров’я й імунітету. Розповідаємо, чому треба їсти виноград, кому його вживати не можна та чи варто їсти ягоди з кісточками.

Яка користь винограду для здоров’я людини

  • Знижує кров’яний тиск. Виноград – це потужне джерело антиоксидантів, які регулюють кров’яний тиск, захищаючи серцево-судинну систему від різноманітних процесів запалення. Також виноград здатен знижувати рівень "поганого" холестерину в крові.  
  • Зміцнює серце, захищає від тромбозу. Вживання винограду збільшує вміст у крові оксиду азоту, який не дає утворюватися тромбам. Регулярне вживання ягоди також попереджає ризики серцевих нападів.
  • Омолоджує. Завдяки вмісту вітамінів А, Е, К та природніх олій, що є в кісточках, виноград робить шкіру більш еластичною та пружною, захищаючи від передчасного старіння.
  • Поліпшує травлення. Виноград містить у своєму складі велику кількість розчинної клітковини, яка очищає кишечник від шлаків і токсинів, м’яко виводить їх з організму. Виноград можна давати дітям як проносний засіб.
  • Знімає напругу. Виноград позитивно впливає на роботу центральної нервової системи. Він здатен відновлювати енергію, заспокоювати та знімати напругу. Це все завдяки вмісту вітамінів групи В, А та С, а також мінералам і фоліантам, які позитивно впливають на нервові клітини.  

Кому не можна їсти виноград

Ягоди не варто їсти у великих кількостях:

  • Вагітним жінкам після шостого місяця. У цей період ще ненароджена дитина може отримати ризики розвитку алергії на виноград, особливо червоного кольору.
  • Виноград містить багато природних цукрів, тому не можна зловживати ягодами тим, хто хворіє на діабет і має проблему ожиріння.
  • Якщо є проблеми з печінкою – цироз, виразка чи коліти, треба утриматися від вживання винограду.
  • Також не слід їсти ягоди, якщо є запалення ротової порожнини чи інші проблеми із зубами.
  • Не варто поєднувати виноград з такими продуктами: кисломолочними, алкоголем, мінеральною водою, сирими овочами й салатами, смаженою, гострою чи жирною їжею. Можуть бути проблеми зі шлунком та кишківником.     

Чи можна їсти виноград з кісточками: відповідь лікарів

Виноград краще їсти з кісточками, але треба робити це правильно. Необхідно ретельно їх пережовувати, а не ковтати, тоді можна отримати від них максимальну користь. Наприклад:

  • виноградні кісточки запобігають розвитку онкології;
  • виводять шлаки й токсини з організму;
  • зміцнюють опірність організму до вірусних та застудних захворювань;
  • нівелюють ризик захворювання на туберкульоз.

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