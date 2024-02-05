Зміцнює серце й кістки: лікарі назвали найкращий продукт для здоров’я людей похилого віку

За словами лікарів, саме такий продукт є найкращим для підтримання роботи серця у зрілому віці.

Цей найкорисніший продукт – печінка тріски. У людей похилого віку є часті проблеми із серцем та судинами. Можуть з’являтися холестеринові бляшки, через що стрімко розвивається атеросклероз. А печінка тріски містить омега-3 жирні кислоти, які зупиняють цей процес і встановлюють контроль над рівнем холестерину. Також поліненасичені кислоти запобігають появі тромбів, допомагаючи розріджувати кров. За словами лікарів, цей продукт часто виписують літнім людям у вигляді ін’єкцій, щоб судини були в належному стані. Розповідаємо, яка ще користь печінки тріски для нашого організму.

Чим корисна печінка тріски: що лікує

Цей продукт містить велику кількість риб’ячого жиру, тому є одним із найкорисніших для нашого здоров’я. У печінці тріски містяться поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, амінокислотні сполуки триптофан та лізин. Також у продукті є фтор, кальцій, йод, магній, фосфор і молібден. У ста грамах продукту міститься добова норма вітамінів А, В, С і D.

Яка користь печінки для загального здоров’я організму.

Лікує запалення. Завдяки високому вмісту жирів, амінокислот і вітамінів печінка тріски допомагає при запаленнях. Антиоксидантні молекули нейтралізують вільні радикали і зупиняють запальні процеси в організмі. Щоб менше хворіти на запальні захворювання, треба включити у свій раціон цей продукт.

Завдяки високому вмісту жирів, амінокислот і вітамінів печінка тріски допомагає при запаленнях. Антиоксидантні молекули нейтралізують вільні радикали і зупиняють запальні процеси в організмі. Щоб менше хворіти на запальні захворювання, треба включити у свій раціон цей продукт. Для міцності кісток і суглобів. Печінка тріски містить вітамін D, який зміцнює кісткову та сполучну тканину. Якщо регулярно вживати цей продукт, зменшиться біль у суглобах і знизиться ризик запальних процесів у кістковій тканині.

Печінка тріски містить вітамін D, який зміцнює кісткову та сполучну тканину. Якщо регулярно вживати цей продукт, зменшиться біль у суглобах і знизиться ризик запальних процесів у кістковій тканині. Від хвороби серця й судин. За рахунок вмісту кислоти омега-3 і вітаміну РР продукт протистоїть ряду захворювань серцево-судинної системи. Печінка тріски також знижує рівень "поганого" холестерину в крові та нормалізує артеріальний тиск. Регулярне вживання печінки сприяє розрідженню крові й нівелює ризики утворення бляшок.

За рахунок вмісту кислоти омега-3 і вітаміну РР продукт протистоїть ряду захворювань серцево-судинної системи. Печінка тріски також знижує рівень "поганого" холестерину в крові та нормалізує артеріальний тиск. Регулярне вживання печінки сприяє розрідженню крові й нівелює ризики утворення бляшок. Для чоловічого та жіночого здоров’я. Цей продукт вкрай корисний для жінок, які планують вагітність. За рахунок вмісту фолієвої кислоти печінка тріски позитивно впливає на формування плоду і розвиток мозку. У чоловіків печінка тріски покращує потенцію й активізує рухливість сперматозоїдів. Якщо в сім’ї планується зачаття, то чоловікам дуже корисно вживати цей продукт.

Цей продукт вкрай корисний для жінок, які планують вагітність. За рахунок вмісту фолієвої кислоти печінка тріски позитивно впливає на формування плоду і розвиток мозку. У чоловіків печінка тріски покращує потенцію й активізує рухливість сперматозоїдів. Якщо в сім’ї планується зачаття, то чоловікам дуже корисно вживати цей продукт. Зміцнення нервової системи. Поліненасичені жирні кислоти корисні для клітинних мембран нашого мозку. Ці кислоти полегшують симптоми депресії, знімають тривожність і знижують розвиток психічних захворювань.

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