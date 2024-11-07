Зміни у ВЛК: у Зеленського розповіли, як реформують військово-лікарські комісії

Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності.

Міноборони, МОЗ та Мінцифри протягом двох тижнів розроблять кроки з цифровізації ВЛК.

Про це йдеться на сайті президента України.

Під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук відбулася нарада щодо впровадження реформи МСЕК.

Урядовці, представники Офісу президента України, апарату РНБО та громадських організацій, що опікуються людьми з інвалідністю, обговорили законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.

Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу, що передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.

Окрему увагу на нараді було приділено реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК.

Нагадаємо, 4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований.

Також стало відомо, які саме діагнози забезпечують звільнення від мобілізації в Україні. Раніше було надано повний перелік.

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