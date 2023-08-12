Змініть це негайно: 6 звичок, що руйнують наше здоров’я та забирають життєві сили

Є такі звички, що допомагають нам у житті, а є такі, що виснажують морально і завдають шкоди здоров’ю. Кожен день у нас насичений та завантажений якимись справами. Є періоди часу, коли ми почуваємося добре і зовсім не відчуваємо втоми, хоча було вкрай багато роботи. А деколи валимося з ніг навіть після тривалого відпочинку. Якщо ви відчуваєте втому, відсутність енергії та апатію, то значить, є такі звички, що позбавляють вас життєвих сил. Що це за звички, і як їх замінити на ті, що поліпшують здоров'я та покращують якість життя – читайте далі.

Чужі правила та поради

У народі побутує таке прислів’я: що одному добре, для іншого – смерть. Це самий влучний вислів про чужі поради. Якщо оточуючі постійно говорять, як і що потрібно робити, то варто задуматися: чи це саме те життя, яке вам потрібне. Так, іноді погляд збоку дуже корисний, коли ми не можемо тверезо оцінити ситуацію, бо емоційно перебуваємо всередині її. Але кожну пораду потрібно сприймати критично, дослухатися до свого внутрішнього відчуття: чи дійсно вона буде корисною саме для вас.

Життя в режимі багатозадачності

Такий спосіб життя дуже виснажує, оскільки ваш мозок починає працювати у посиленому режимі. Наприклад, ви працювали над квартальним звітом, а тут терміновий проєкт чи мама захворіла – і все, голова йде обертом.

В процесі постійних перевантажень ви виснажуєте себе та свій мозок. І в результаті не можете зосередитися, виникають проблеми з пам’яттю, вам потрібно все більше енергії, щоб виконати елементарну задачу.

Як це змінити? Обмежуйте себе у часі - відводьте певний часовий проміжок на виконання лише однієї задачі. Це допоможе зосередитися та зробити роботу удвічі швидше. Таким чином, зросте ваша продуктивність, тоді ви зможете зробити більше справ. І ще залишиться час на відпочинок, щоб відновити сили та перейти до наступної задачі.

Тривалі перерви між прийомами їжі

Щоб ми були продуктивними, енергійними та витривалими, нам потрібно належно харчуватися. Наш організм бере запаси енергії з їжі, яку ми споживаємо, це паливо для нього. Якщо ми пропускаємо обід чи вечерю, то стаємо кволими та виснаженими.

Особливо небезпечні великі перерви між їжею тим, хто хоче швидко схуднути. Якщо не дотримуватися правильного режиму харчування, то можна ще й набрати зайвих кілограмів, бо уповільнюється процес обміну речовин, і всі калорії осідають на талії.

Тому впродовж дня потрібно збільшити кількість перекусів фруктами чи бутербродами, наприклад, із листовим салатом та м’ясом курки. Але порції повинні бути невеликими, тоді ви будете сповнені сил та енергії, а їжа не впливатиме на збільшення вашої ваги.

Залежність від телефона

Навіть 30 хвилин без смартфона викликають дискомфорт та роздуми на тему, що там нового сталося без мене. Вчені вже давно довели, що тривожні стани та депресії виникають саме через захоплення соцмережами та різними мобільними додатками. Така залежність від мережі може спотворювати реальну картину світу, через що у людей виникають складнощі з комунікацією. Оскільки ми – соціальні істоти, але коли життя зводиться лише до перевірки оновлень у новинних стрічках, тоді починаються проблеми у спілкуванні з реальними людьми. А це призводить до розладів психоемоційного стану та внутрішніх виснажливих конфліктів.

Що можна зробити у такому випадку, адже в телефоні у нас практично друге життя? Не потрібно завжди носити його із собою. Якщо йдете на обід – залишайте в офісі. Коли займаєтеся домашніми справами, не тримайте в руках, відкладіть на кілька годин. Перед сном старайтеся взагалі не брати його до рук.

Неякісний відпочинок

Недостатній сон призводить до проблем зі здоров’ям, оскільки без якісного сну наш організм виснажується. Можна захворіти на серцево-судинні захворювання, різноманітні запалення, ожиріння та отримати депресію. Через брак якісного відпочинку уповільнюється активність нашого мозку. У такому випадку знижується продуктивність, пригальмовуються інстинкти, що може викликати навіть загрозу для життя.

Експерти радять спати не менше 7-8 годин, лягати не пізніше 22:30. Якщо не можете заснути, потрібно прийняти розслаблюючу ванну, випити ромашкового чаю, прибрати телефон подалі від ліжка. Щоб швидше засинати, потрібно лягати і прокидатися в один і той самий час, навіть на вихідних.

Малорухливий спосіб життя

Якщо взяти до прикладу жителів міст, то переважна більшість людей своє життя проводить сидячи. Люди їздять на роботу сидячи в транспорті, працюють в офісах, сидячи за робочим столом, їдять та відпочивають також сидячи. Що дуже негативно впливає на фізичне та емоційне здоров’я, збільшуючи ризик захворювання на рак та діабет. Малорухливий спосіб життя також знижує продуктивність і впливає на зосередженість.

Тому, щоб змінити якість свого життя, зробити його щасливішим, потрібно більше рухатися. Не варто одразу бігти марафон, можна більше гуляти на свіжому повітрі. Наприклад, іти на роботу пішки, якщо не дуже далеко, або після роботи відвідувати басейн.

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