Зміни починаються вже за 20 хвилин: як швидко очищується організм після відмови від сигарет

Відмова від сигарет якомога раніше може врятувати легені / © pixabay.com

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Медичні фахівці створили наочну комп’ютерну симуляцію, яка детально демонструє шокувальний і незворотний вплив тютюнового диму на здоров’я легень людини. Ця візуалізація має на меті показати курцям ті приховані руйнівні процеси в організмі, які зазвичай залишаються непоміченими до появи дуже серйозних симптомів.

Про жахливі наслідки цієї шкідливої звички та переваги відмови від неї пише LADbible.

Незворотні руйнування легеневої тканини

Вчені змоделювали легені здорової людини, яка починає палити. Від тютюнового диму легені стрімко забруднюються. Регулярне вдихання токсинів завдає органу миттєвої шкоди та залишає шар чорної липкої речовини на ніжній слизовій оболонці органу.

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Експерт із лікування тютюнової залежності Махер Карам-Хейдж пояснює, що саме смола, а не нікотин, завдає найбільшої шкоди дихальній системі. Більшість органів у тілі людини здатні до самостійної регенерації, проте легенева тканина не відновлюється ніколи.

«Якщо ви зламали кістку, вона зрештою зростеться, а поріз на шкірі швидко загоїться. Навіть печінка іноді може відрости, але якщо легенева тканина зникла — то це назавжди», — попередив фахівець.

Спеціаліст додав, що таке руйнування відбувається абсолютно непомітно для самої людини, тому курці роками не відчувають проблеми. Проте коли в пацієнта вже розвивається хронічне обструктивне захворювання легень, повернути здоров’я стає неможливо, і він назавжди залишається залежним від кисневого балона.

Як швидко відновлюється організм

Британська медична організація Bupa попереджає, що куріння скорочує загальну тривалість життя людини в середньому на 10 років. Після досягнення 40-річного віку кожен додатковий рік із сигаретою забирає ще 3 місяці вашого життя та підвищує ризик інфаркту.

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Проте фахівці Національної служби охорони здоров’я Великої Британії наголошують, що позитивні зміни після відмови від звички настають майже миттєво. Вже через 20 хвилин після останньої затяжки пульс та артеріальний тиск починають стрімко повертатися до своєї норми.

За 48 годин рівень чадного газу в крові падає до показників людини, яка ніколи не палила, а легені починають активно очищатися від зайвого слизу. Такі швидкі зміни призводять до дуже помітного покращення нюху та відновлення роботи смакових рецепторів.

Через 2 тижні у колишнього курця значно покращується кровообіг і дихання стає легшим, а загальний об’єм легень збільшується на 10%. Вже за 1 рік ризик серцевого нападу знижується рівно вдвічі, а через десятиліття ймовірність смерті від раку легень падає на 50%.

Нагадаємо, ароматичні свічки та пахощі створюють затишок і відчуття комфорту в домі. Але за приємним запахом ховається небезпека, гірша за куріння, адже ці пахощі руйнують повітря.

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