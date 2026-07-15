Зміни у нігтях можуть сигналізувати про серйозні проблеми: на що звернути увагу

Нігті на руках / © Pixabay

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Навіть незначні зміни форми, кольору чи структури нігтів іноді можуть сигналізувати про серйозні захворювання, які ще не проявилися іншими симптомами.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на коментарі дерматологів.

За словами фахівців, хоча багато змін нігтів є нешкідливими та пов’язані зі старінням, травмами чи косметичними процедурами, окремі ознаки можуть свідчити про захворювання серця, легень, щитоподібної залози, анемію, дефіцит поживних речовин або навіть онкологічні процеси.

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«Барабанні» нігті

Однією з найбільш тривожних ознак лікарі називають так званий клабінг — коли кінчики пальців збільшуються, а нігті стають більш округлими й опуклими.

За словами дерматологині Аннетт Черник, такі зміни нерідко пов’язані з хронічними захворюваннями легень, серцево-судинної системи або окремими патологіями травного тракту. Однією з причин може бути тривала нестача кисню в крові.

Ложкоподібні нігті

Ще одним сигналом медики називають увігнуті, або ложкоподібні, нігті. Найчастіше така деформація пов’язана із залізодефіцитною анемією.

Фахівці зазначають, що одночасно люди можуть відчувати втому, слабкість, задишку та блідість шкіри. Особливо уважними радять бути жінкам репродуктивного віку, які мають підвищений ризик розвитку дефіциту заліза.

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Темна смужка під нігтем

Лікарі також застерігають не ігнорувати появу нової темної вертикальної смуги під нігтем. Хоча інколи вона виникає після травми, у деяких випадках це може бути одним із перших проявів піднігтьової меланоми — найнебезпечнішої форми раку шкіри.

Експерти наголошують, що раннє виявлення захворювання значно підвищує шанси на успішне лікування, тому будь-які нові або незвичні пігментні зміни потребують консультації лікаря.

Ламкість і зміна кольору

За інформацією видання, постійна ламкість, розшарування або крихкість нігтів іноді свідчать про порушення роботи щитоподібної залози, нестачу заліза, цинку, біотину чи вітаміну B12.

Крім того, почервоніння навколо нігтя може вказувати на бактеріальну або грибкову інфекцію, а синюшний чи надто блідий колір нігтьової пластини — на порушення кровообігу або недостатнє насичення тканин киснем.

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Коли варто звернутися до лікаря

Дерматологи рекомендують не відкладати медичне обстеження, якщо зміни нігтів зберігаються тривалий час або супроводжуються іншими симптомами — зокрема втомою, незрозумілою втратою ваги, задишкою чи постійним болем.

Також фахівці радять періодично оглядати нігті без лаку чи гелевого покриття, адже декоративне покриття може приховувати ранні ознаки захворювань, які потребують своєчасної діагностики.

Нагадаємо, регулярні пробудження вночі через потребу помочитися можуть бути не лише наслідком надмірного вживання рідини, а й свідчити про серйозні приховані захворювання.

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