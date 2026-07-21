Зморшок може стати менше: які 8 напоїв радять для здоров’я шкіри

Морквяний сік / © Freepik

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Те, що людина п’є щодня, може впливати не лише на загальний стан організму, а й на здоров’я шкіри. Достатнє зволоження та напої, багаті на антиоксиданти, вітаміни й інші поживні речовини, здатні підтримувати еластичність шкіри, сприяти виробленню колагену та зменшувати запальні процеси.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Лимонна вода допомагає підтримувати водний баланс організму та є джерелом вітаміну С, який бере участь у синтезі колагену. Водночас науковці зазначають, що наразі недостатньо доказів, щоб стверджувати, що кількість вітаміну С в такому напої сама собою забезпечує помітний ефект.

Зелений чай містить катехіни — антиоксиданти, які можуть зменшувати запалення, захищати шкіру від негативного впливу сонця та сприяти уповільненню вікових змін. Також його розглядають як потенційно корисний напій для людей із запальними захворюваннями шкіри.

Кістковий бульйон є джерелом колагену. Деякі дослідження свідчать, що його регулярне вживання може покращувати зволоження, тонус та еластичність шкіри, однак для остаточних висновків необхідні додаткові наукові роботи.

Кокосова вода містить калій, магній та антиоксиданти. За даними досліджень, вона має протизапальні й антимікробні властивості, а також може бути корисною для людей із сухою або чутливою шкірою.

Чай із м’яти перцевої завдяки своїм протизапальним та антибактеріальним властивостям може допомагати зменшувати подразнення і кількість бактерій, які пов’язують із появою акне.

Сік алое вера багатий на поліфеноли та відомий своїми протизапальними властивостями. Попередні дослідження вказують, що його вживання може позитивно впливати на еластичність шкіри та вироблення колагену, хоча ця тема потребує подальшого вивчення.

Морквяний сік містить вітаміни А, С і Е, а також бета-каротин. Ці речовини допомагають захищати клітини від окисного стресу, підтримують вироблення колагену та можуть сприяти загоєнню шкіри.

Зелений сік із листової зелені, огірка та інших овочів допомагає підтримувати водний баланс і забезпечує організм каротиноїдами та вітаміном С, які пов’язують із захистом шкіри від ушкоджень і синтезом колагену.

Водночас фахівці радять обмежувати рідини, які можуть негативно позначатися на стані шкіри. Насамперед це солодкі газовані напої, підсолоджені чаї, енергетики, кавові напої з великою кількістю сиропів, а також алкоголь. За даними досліджень, їхнє регулярне вживання може прискорювати старіння шкіри, сприяти появі зморшок, набряклості та втраті пружності.

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Нагадаємо, високий рівень холестерину ЛПНЩ пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Лікарка назвала просту зміну, яка допоможе зменшити кількість насичених жирів у раціоні.

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