Знайдений засіб, що покращує роботу мозку літніх людей – дослідження

Дослідники з Королівського коледжу Лондона виявили, що рослинна клітковина може поліпшити роботу мозку у похилому віці. Проте для експерименту вчені використали не їжу, а харчові добавки з двома видами клітковини, що є у складі цибулі, кореня цикорію, батата, бананів та спаржі.

Про результати дослідження повідомило видання Medical News Today з посиланням на публікацію в спеціалізованому журналі Nature Communications.

Дослідники стверджують, що за 3 місяці вживання пребіотика в учасників експерименту покращилися когнітивні здібності та швидкість реакції, при цьому вплив на силу їх м'язів виявився несуттєвим.

Зв'язок мікробіому з роботою мозку – обґрунтування дослідження

За словами вчених, поступове погіршення пам’яті у похилому віці – це цілком природне явище. Однак такі патологічні стани, як деменція або хвороба Альцгеймера, викликають стрімку та передчасну втрату здібностей мозку і можуть суттєво погіршити якість життя задовго до глибокої старості.

Сучасній медицині наразі невідомі способи, які можуть повністю вилікувати подібні хвороби, але здоровий спосіб життя та деякі ліки допомагають уповільнити їх прогресування. Результати останнього дослідження кажуть, що важливу роль у цьому процесі має й здоров’я кишківника.

У здорової людини в кишківнику мешкають корисні бактерії, археї, віруси, еукаріотичні мікроби та їхні колективні геноми. Уся ця сукупність називається мікробіомом, який деякі вчені вважають навіть окремим живим поліогранізмом. Мікробіом забезпечує ефективне перетравлення їжі, виділяє необхідні ферменти та навіть бере участь у синтезі деяких гормонів.

Але з віком стійкість мікробіому до несприятливого впливу через неправильне харчування, шкідливі звички та проблеми з екологією поступово знижується. Він стає чутливим до хвороб, ліків та раптових змін способу життя, що проявляється різними розладами травлення.

"Зміна мікробіоти кишківника може впливати як на фізіологію м'язів, так і на когнітивну поведінку", – стверджують дослідники.

Оскільки мікрофлора кишківника "харчується" перш за все клітковиною, дослідники вирішили вивчити її вплив на когнітивні здібності людей. Для більш виразного ефекту було прийняте рішення обрати саме харчові добавки замість продуктів, що містять клітковину, щоб контролювати її якість і спожиту кількість.

Для експерименту було обрано дві добавки:

харчові волокна інуліну;

рослинні фруктоолігосахариди (ФОС).

У природі інулін міститься у корені цикорію, топінамбурі, ріпчастій цибулі, бататі та артишоку. А ФОС входять до складу агави, часнику, цибулі-порею, спаржі, бананів та тих же кореня цикорію та топінамбуру.

Деталі експерименту та результати дослідження

Цікавим рішенням науковців було запросити до участі в експерименті близнюків. Учасниками стали 36 пар людей з однаковим геномом у віці старше за 60 років.

Упродовж 12 тижнів один близнюк з пари щодня отримував плацебо, а інший – пребіотик. Додатково усі учасники виконували певні фізичні вправи та вживали амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (BCAA).

"Ми знаємо, що інулін та ФОС є безпечними й дешевими пребіотичними добавками. На нас також вплинуло інше дослідження, до якого залучали пацієнтів з будинків для людей похилого віку. Воно показало покращення сили хватки рук, а також менше виснаження та слабкість у тих, хто приймав добавки", – розповіла керівниця команди вчених Клер Стівс.

Результати інших попередніх досліджень показували, що ФОС сповільнює розвиток хвороби Альцгеймера, зменшує нейрозапалення та поліпшує пам'ять.

Результати нового дослідження за участю близнюків похилого віку показали, що ті, хто отримував харчові добавки з клітковиною, поліпшили свої показники роботи мозку, швидкості реакції та обробки інформації.

На думку вчених це пов'язано з тим, що вживання клітковини призводить до зміни складу і функціональності мікробіому кишківника (зокрема збільшується кількість біфідобактерій).

"Ми знаємо, що існує зв'язок між кишковими бактеріями й мозком. Це дослідження надає додаткові докази цього зв'язку і є надзвичайно перспективним для майбутніх випробувань, спрямованих на покращення пам'яті", – пояснила Клер Стівс.

Вчені кажуть, що дослідження впливу клітковини ще не завершене. Наступним етапом можливо буде експеримент з натуральними продуктами, що містять інулін та ФОС.

Нагадаємо, харчові волокна, які містяться у фруктах, овочах, бобових та злаках, допомагають покращити травлення. Для отримання необхідної добової кількості клітковини потрібно всього лише трохи змінити харчові звички.

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