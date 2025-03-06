Знайдено спосіб, як тримати вагу в нормі без дієт: про це варто знати усім, хто хоче схуднути

Науковці довели, що схуднути можна без дотримання жорстких дієт і виснажливих фізичних навантажень.

Як пише ресурс Еlegantwoman, регулярне зважування може допомогти скинути зайві кілограми та підтримуватиме вагу в нормі. Експерти вважають, що це допомагає людині уважніше ставитися до свого щоденного раціону, а також спонукає займатися фізичними вправами.

Дослідники з Університету Джорджії, що в США, провели експеримент, у якому взяли участять 111 добровольців віком від 18 до 65 років. Вчені попросили учасників дослідження постаратися зберегти свою вагу на сталому рівні упродовж двох місяців.

Після закінчення експерименту фахівці виявили, що ті добровольці, які регулярно зважувалися, схудли на вісімсот грамів чи зберегли ту вагу, яка в них була до початку дослідження. А ті люди, які не зважувалися, у середньому набрали до двох кілограмів.

Вчені зазначають, що насправді людина чутлива до того, коли починає змінюватися її вага. І тоді вона намагається змінювати свій щоденний раціон і спосіб життя.

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