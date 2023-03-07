Знижує рівень цукру, допомагає схуднути та покращує роботу мозку – чому та як варто вживати корицю

Нещодавні дослідження показують, що кориця може зробити більше, ніж додати смаку вашим стравам. Кориця покращує здоров’я та відновлення мозку.

Нещодавній огляд дослідження, опублікований у Nutritional Neuroscience, показує, що вживання кориці може покращити роботу мозку. Фахівці радять додавати до щоденного раціону близько чайної ложки однієї з найпоширеніших спецій у світі.

Вчені говорять, що кориця позитивно впливає на артеріальний тиск і здоров’я серця. Так, в одному з дослідницьких оглядів зазначено, що трохи менше чайної ложки кориці щодня може знизити рівень тригліцеридів і холестерину і допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Тепер нові дослідження показують, що кориця також може мати переваги для мозку. Огляд 40 досліджень (включаючи поєднання лабораторних і клінічних досліджень), опублікованих у Nutritional Neuroscience, показав, що кориця може значно покращити когнітивні функції, зокрема пам’ять і навчання.

Причина цих переваг для мозку

Кориця містить унікальні компоненти, такі як коричний альдегід, евгенол, катехін і сірінгінову кислоту, і разом вони забезпечують протизапальні та антиоксидантні реакції, які зменшують запалення в усьому тілі, включаючи мозок. Це не тільки може вплинути на пам’ять, але й на настрій.

В одному з досліджень, підлітки, які жували жуйку з корицею протягом 40 днів, відзначили, що окрім покращення пам’яті у них також зменшилася тривожність. Особливість кориці полягає ще й у тому, що результати не залежали від дози. Це означає, що як низькі, так і високі дози в розглянутих дослідженнях дали позитивний ефект.

"Корицю можна використовувати як добавку до дієти спортсменів завдяки її антиоксидантним і протизапальним властивостям, які можуть зменшити біль у м’язах і прискорити час відновлення", - говорить дієтологиня Джулія Денісон, яка спеціалізується на спортивному харчуванні.

Вона радить вживати приблизно від ½ до 1 чайної ложки кориці на день.

Дієтологиня також підкреслила, що корицю можна додавати до різноманітних страв та продуктів, як от, посипати спецією вівсянку, арахісове масло, йогурт, нарізані яблука, тости, пластівці або навіть перець чилі чи рагу.

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