Знижує тиск і вагу: вчені назвали найкориснішу картоплю, яку варто їсти щодня

Хоча не всі дієтологи з цим погоджуються, та картопля дуже корисна для здоров'я, просто її треба правильно приготувати.

Мабуть, немає такої людини, яка б не любила картоплю. Адже з неї можна приготувати стільки смачнючих страв. Однак, є такі люди, які вважають цей овоч не дуже корисним через його калорійність та крохмалистість. Але це зовсім не так, прости її треба так готувати, щоб вона зберегла свою поживність і всі корисні мікроелементи.

Яка картопля має найбільшу користь для організму людини: висновки вчених

Американські вчені провели дослідження і з’ясували, що запечена чи відварена картопля в лушпинні буде найкориснішою. Особливо для тих людей, які мають проблеми із зайвою вагою і серцево-судинною системою.

Вчені набрали групу з вісімнадцяти осіб, які мали проблеми із зайвою вагою, і провели дослідження. Упродовж 30 днів піддослідні їли кожного дня по 6-8 картоплин у лушпинні. Через місяць учасники групи пройшли медичне обстеження, під час якого з’ясувалося, що підвищений тиск і маса тіла в учасників експерименту значно знизилися.

Науковці на підставі обстеження піддослідних зробили висновки, що звичайна запечена чи варена картопля в мундирі не шкодить здоров’ю і не збільшує масу тіла. Навпаки, правильно приготований овоч приносить користь серцево-судинній системі й допомагає швидше схуднути.

Фахівці наголошують, що одна порція вареної чи запеченої картоплі містить лише 109 ккал і потужний вміст корисних речовин. А від смаженої картоплі краще утримуватися, оскільки під час приготування всі корисні речовини зникають, залишаються тільки жир та крохмаль.

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