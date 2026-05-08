Знижений тиск: причини, симптоми і способи підвищити

Нормальним вважається тиск у межах 120/80 мм рт. ст. Водночас про знижений тиск говорять, коли показники падають нижче 90/60 мм рт. ст. У деяких людей це може бути індивідуальною нормою, але якщо самопочуття погіршується — варто розібратися в причинах і знати, як діяти.

Симптоми низького тиску

Симптоми низького тиску можуть варіюватися від легкого дискомфорту до станів, що потребують допомоги. Найпоширеніші прояви:

запаморочення або відчуття «легкої голови»;

слабкість і швидка втомлюваність;

сонливість, зниження концентрації;

потемніння в очах за різкого вставання;

нудота;

холодна, волога шкіра;

прискорене або поверхневе дихання;

непритомність (у тяжких випадках).

Якщо ці симптоми виникають регулярно — це сигнал звернути увагу на стан здоров’я.

Причини гіпотонії

Гіпотонія причини може мати різні — від нешкідливих до серйозних медичних станів. Найчастіше низький тиск виникає через:

Зневоднення — нестача рідини зменшує об’єм крові.

Тривалий стрес або перевтома.

Анеміяю— зниження рівня гемоглобіну.

Проблеми з серцем (повільний ритм, слабка робота серця).

Гормональні порушення (наприклад, проблеми зі щитоподібною залозою).

Різке зміна положення тіла (ортостатична гіпотензія).

Вагітність.

Крововтрату або інфекції.

У деяких випадках низький тиск може бути хронічним станом, який потребує контролю.

Знижений тиск: що робити швидко

Якщо стан погіршився раптово, важливо знати, як підвищити тиск швидко в домашніх умовах.

Перша допомога:

Прийміть горизонтальне положення — ляжте на спину та підніміть ноги трохи вище рівня серця — це покращить кровообіг. Випийте воду — склянка води або води з дрібкою солі допоможе підвищити об’єм циркулюючої крові. Випийте каву або міцний чай — кофеїн може тимчасово підвищити артеріальний тиск. Забезпечте доступ свіжого повітря — відкрийте вікно або вийдіть на свіже повітря. Уникайте різких рухів — вставайте повільно, щоб не спровокувати запаморочення.

Якщо стан не покращується або супроводжується непритомністю — потрібна медична допомога.

Коли звертатися до лікаря

Низький тиск не завжди небезпечний, але є ситуації, коли консультація лікаря обов’язкова:

часті або тривалі запаморочення;

непритомність;

різке падіння тиску без очевидної причини;

біль у грудях або порушення серцевого ритму;

симптоми, що погіршуються з часом.

У такому разі лікар може призначити обстеження та лікування. Будь-які медикаменти застосовуються лише за призначенням лікаря.

FAQ

Чи небезпечний низький тиск?

У більшості випадків — ні, особливо якщо це індивідуальна норма. Однак різке або симптомне зниження тиску може призвести до непритомності та травм, тому потребує уваги.

Чи допомагає кава за гіпотонії?

Так, кофеїн може тимчасово підвищити тиск. Але це короткочасний ефект, і кава не замінює повноцінного лікування.

Низький тиск: що робити постійно?

Важливо підтримувати водний баланс, повноцінно харчуватися, уникати перевтоми та регулярно перевіряти стан здоров’я. Якщо гіпотонія хронічна — варто звернутися до лікаря для визначення причини.

