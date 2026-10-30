Знижують холестерин і тиск: 9 бюджетних продуктів для міцного серця

Консерви / фото ілюстративне

Реклама

Поширене уявлення про те, що здорове харчування обов’язково потребує значних фінансових витрат, насправді є лише міфом. Сімейні лікарі та провідні дієтологи переконують, що в звичайних супермаркетах можна знайти чимало бюджетних продуктів, які чудово підтримують роботу серця. Головне — знати, на які саме позиції варто звернути увагу під час щоденного походу до магазину.

Про це пише видання Express.

Реклама

Незважаючи на зростання цін, здорове харчування для серця залишається доступним і вигідним, переконує сімейний лікар Х’ю Койн. Науковці довели, що перехід на середземноморську дієту дозволяє скоротити щоденні витрати на їжу орієнтовно на чверть.

Реклама

Заощадити та захистити серце допомагає відмова від дорогих ультраоброблених продуктів: солодких напоїв, соків, пластівців, чіпсів, солодощів, а також бекону та шинки.

Головний фармацевт аптеки «Oushk» Хіра Малік також підтверджує, що чимало найкорисніших для організму продуктів є водночас і найдешевшими на полицях магазинів. Фахівці сформували перелік із дев’яти доступних продуктів, які варто включити до щоденного раціону для підтримки здоров’я серця.

Консервовані сардини

Спеціалісти з харчування радять кілька разів на тиждень додавати до раціону консервовану жирну рибу, зокрема сардини, скумбрію чи форель. Нутриціолог Ден Осман зазначає, що це чудова та бюджетна заміна свіжій рибі, яка зазвичай коштує значно дорожче.

Такі консерви є доступним джерелом білка та великої кількості омега-3 жирних кислот, які вкрай необхідні для підтримки надійної роботи серця й судин.

Реклама

Консервована квасоля

Консервована квасоля є чудовим бюджетним способом збагатити раціон білком та клітковиною. За словами доктора Х’ю Койна, щоденне споживання бобових ефективно знижує рівень холестерину та суттєво зменшує ризик виникнення серцево-судинних патологій.

Вівсянка

Вівсянка — це сніданок багатьох людей, особливо у холодну пору року. Експерти зазначають, що це здорова страва, багата на клітковину.

Дієтологиня Лінія Патель зауважує, що овес багатий на бета-глюкан — особливий вид розчинної клітковини, який перешкоджає всмоктуванню холестерину в кишечнику та знижує його рівень у крові. Для підтримки здоров’я вона радить готувати класичну або «нічну» вівсянку, а також використовувати цей злак для випічки.

Сочевиця

Сочевиця — це ще одне надзвичайно доступне та універсальне джерело рослинного білка й розчинної клітковини.

Реклама

Як зазначає доктор Патель, вона багата на калій та магній, які в комплексі допомагають нормалізувати рівень холестерину, контролювати артеріальний тиск і зміцнювати серцево-судинну систему. Експертка радить сміливо додавати сочевицю до щоденних страв, зокрема до густих супів, рагу чи соусу болоньєзе.

Нут

Нут виступає ще одним доступним джерелом рослинного білка та клітковини. За словами медичного директора PocDoc Кейт Баньян, ним можна легко збагатити супи, карі, рагу чи соуси для пасти.

Заміна частини червоного або обробленого м’яса бобовими допомагає знизити споживання шкідливих насичених жирів. Фахівчиня зазначає, що економніше купувати сушений нут, хоча консервований варіант є зручнішим — головне обирати продукцію у воді та без додавання солі.

Авокадо

Дієтологиня Ніколь Кукко наголошує, що заміна насичених жирів на ненасичені допомагає контролювати рівень холестерину в крові. Крім того, ці джерела містять важливі для серцево-судинної системи калій та клітковину.

Авокадо / © pexels.com

За її словами, одним із найпростіших способів збагатити свій щоденний раціон корисними жирами є додавання авокадо до звичайних бутербродів, тостів або салатів.

Зелена цибуля

Ніколь Кукко також радить активно використовувати зелену цибулю для покращення смаку страв. Це доступна альтернатива надлишку солі, вершкового масла чи насичених жирів, яка додатково збагачує раціон вітаміном C та корисними рослинними сполуками.

Заміна солі свіжою зеленню, часником і спеціями є простим і дієвим кроком для підтримки нормального артеріального тиску та зміцнення серця.

Заморожені овочі

Міф про те, що заморожені овочі та фрукти менш корисні за свіжі, не відповідає дійсності — іноді все відбувається з точністю до навпаки.

За словами фахівців із харчування, такі продукти чудово враховуються у щоденній нормі «п’яти порцій овочів і фруктів», коштують дешевше, довго зберігаються та допомагають уникати марнування їжі.

Експертка з харчування Бренда Гізер наводить приклад ідеального бюджетного раціону для серця: вівсянка з фруктами на сніданок, сочевичний чи бобовий суп із цільнозерновим хлібом на обід, а на вечерю — запечена картопля із замороженими овочами та консервованою жирною рибою.

Зауважимо, рання ситість після кількох шматочків їжі не завжди вказує на серйозне захворювання і може бути пов’язана з порушенням травлення, уповільненим спорожненням шлунка, рефлюксом, гастритом або побічною дією ліків. Якщо ця зміна з’явилася нещодавно, повторюється або посилюється, варто з’ясувати її причину, зважаючи на супутні симптоми й тривалість проблеми.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів