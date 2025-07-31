Знизить артеріальний тиск за 30 хвилин: допоможе дешевий український овоч

Буряковий сік знижує тиск / © Pixabay

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Регулярне вживання кількох ковтків овочевого соку на день може допомогти людям похилого віку знизити артеріальний тиск.

Такі висновки зробили дослідники з Університету Ексетера (Велика Британія), вивчивши вплив бурякового соку на стан здоров’я.

Буряк містить велику кількість нітратів — природної сполуки, яка бере участь у важливих процесах організму. Нітрати сприяють зниженню тиску і покращенню роботи судин. Окрім того, дослідження показало, що буряковий сік впливає навіть на мікрофлору ротової порожнини — що також може мати позитивний ефект для серцево-судинної системи.

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«Продукти з високим вмістом нітратів змінюють мікробіом порожнини рота так, що це може зменшити запалення і знизити артеріальний тиск у літніх людей», — зазначив професор Енді Джонс.

Нагадаємо, одна людина з десяти має підвищений тиск у віці від 20 до 40 років і п’ять людей з десяти — у віці від 50-60 років. Це захворювання дошкуляє не лише українцям. У світі кожна третя доросла людина має гіпертонію.

Кров’яний тиск варто тримати під контролем, бо підвищений тиск загрожує інсультами, інфарктами та іншими небезпечними недугами. Тож гіпертонікам, крім ліків для зниження тиску, варто звернути увагу на дієту і спосіб життя.

Раніше ми писали, що гірше для здоров’я: понижений чи підвищений артеріальний тиск. Більше про це читайте у новині.

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