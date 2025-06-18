Знизився тестостерон у чоловіка: підвищення в домашніх умовах

Спорт допомагає підняти рівень тестостерону / © Pixabay

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Багато чоловіків шукають можливості повернути рівень чоловічих статевих гормонів на той, який має молодий організм, бо з віком він має тенденцію до зниження. А це може призвести до низького статевого потягу, труднощів з підтриманням ерекції, втоми, втрати кісткової та м’язової маси, збільшення ваги, розладів настрою (тривога та депресія).

Підтримувати рівень тестостерону в межах рекомендованого діапазону, за словами лікаря, можна за допомогою збалансованого харчування та активного способу життя.

Що таке тестостерон:

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Тестостерон є статевим гормоном, який грає важливу роль здоров’я чоловічого організму. Гормон забезпечує не тільки статевий потяг в чоловіків, а й підтримує м’язову масу, щільність кісток, і навіть бере участь в утворенні клітин крові. У нормі індекс вільного тестостерону (активного тестостерону) має становити від 15.0-50.0 пг/мл у чоловіків.

Продукти, які сприяють кращій продукції тестостерону

Шпинат

Він є чудовим джерелом магнію, який бере участь у розвитку м’язів і необхідний для репродуктивної функції у чоловіків будь-якого віку.

Устриці

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Вони мають багато цинку, що підвищує рівень тестостерону, а також гормону росту. Обидва гормони покращують ріст м’язів і фізичну працездатність.

Часник і цибуля

Містять хімічну речовину — діалілдисульфід. Вона стимулює вивільнення гормону, що збільшує вироблення тестостерону. Цибуля також є хорошим джерелом антиоксидантів, а часник містить аліцин. Ця біологічно активна сполука знижує рівень кортизолу, що конкурує з тестостероном у м’язових клітинах. Зменшення присутності кортизолу звільняє місце для тестостерону.

Бразильські горіхи

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Містять мікроелемент селен, необхідний для підтримки здорового гормонального фону. Селен поліпшує рухливість сперматозоїдів, спричинену дефіцитом тестостерону.

Броколі

Капустяні овочі, такі як броколі, мають високий вміст індолів, протиракових сполук, що опосередковано підвищують вироблення тестостерону. Зокрема, вони сприяють зниженню рівня естрогену, який пригнічує вироблення чоловічих статевих гормонів.

Яйця

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У жовтку багато холестерину, а також мононенасичених і насичених жирів, що забезпечують більшу частину гормональної стимуляції. Холестерин є одним з будівельних блоків тестостерону, без якого неможливий синтез цього гормону. Яйце також містить аспарагінову кислоту, амінокислоту, що стимулює вироблення тестостерону.

Жирна риба

Містить Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які корисні для здоров’я сперми. Тунець має високий вміст вітаміну D, пов’язаний зі збільшенням тривалості життя та виробленням тестостерону.

Банани та авокадо

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Банани містять фермент бромелайн, вітаміни групи В і калій, що допомагають підвищити рівень тестостерону. Вони також є хорошими джерелами антиоксидантів та підтримують високий рівень енергії. Авокадо має високий вміст вітаміну B6 і фолієвої кислоти і, як вважається, підвищує рівень тестостерону.

Червоне м’ясо

Містить велику кількість цинку у формі, яка легко засвоюється, і багато насичених жирів, що сприяють виробленню тестостерону.

Боби

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Вони багаті на білок і цинк. Для підвищення рівня тестостерону вибирайте квасолю, нут або сочевицю.

Серед інших способів

Вправи та підняття тягарів

Доведено, що рівень тестостерону зростає після фізичних вправ, особливо якщо вони полягають у підвищенні тяжкості. Спорт стимулює мозкові хімічні процеси, що забезпечує підняття настрою та приріст впевненості. Спортивні тренування тричі на тиждень протягом двох місяців здатні підвищити рівень тестостерону у чоловіків 60 років до рівня 30-річних чоловіків.

Скиньте зайву вагу

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Великий відсоток жиру стимулює вироблення ферменту — ароматази, що сприяє трансформації тестостерону в естрадіол, і тим самим знижує вміст вільного тестостерону у чоловіків.

Висипайтеся

Доведено, що сон безпосередньо пов’язаний із вивільненням тестостерону, оскільки під час сну виробляється велика кількість цього статевого гормону. Рівень чоловічого статевого гормону знижується на 15% у разі дефіциті сну менш ніж вісім годин на добу.

Приймайте вітамін D та цинк

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Регулярне вживання вітаміну D3 допомагає підвищити рівень тестостерону у чоловіків без застосування стероїдів. Сам вітамін D3 або холекальциферол є жиророзчинним вітаміном і синтезується під впливом ультрафіолетових променів у шкірі.

Раніше ми писали, як підвищити тестостерон у чоловіків. Більше про це читайте у новині.