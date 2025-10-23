"Золоті години" для кави: чому її не можна пити одразу після пробудження

Кава / © Pixabay

Більшість людей починає свій день із чашки кави, щоб швидше прокинутися, але нові дослідження показують, що це неефективно. Лікарі стверджують, що для максимальної користі та бадьорості каву потрібно пити у строго визначений час — коли рівень «гормону пильності» кортизолу починає падати.

Про це пише NV.

Як пояснюють експерти, вранці після пробудження в організмі природним чином виробляється максимальна кількість кортизолу — гормону, який і так допомагає нам бути бадьорими. Якщо пити каву в цей час, кофеїн фактично «змагається» з кортизолом, і людина не отримує належного ефекту.

«Золоті години»: коли пити каву

Найкращий час, щоб випити каву, настає тоді, коли рівень кортизолу починає знижуватись. За словами лікаря Раджа Дасгупти, це відбувається приблизно через 1-3 години після пробудження.

Для більшості людей «золоті години» для кави — це період між 9:30 та 11:30 ранку. Саме в цей час організм найкраще реагує на кофеїн, що підвищує концентрацію та покращує настрій.

Вживання кави у правильний час має доведену користь. Кофеїн стимулює вироблення дофаміну (гормону мотивації). Крім того, дослідження показали, що люди, які пили каву до полудня, мали на 16% менший ризик передчасної смерті та на 31% нижчий ризик хвороб серця.

Також зранку, через циркадні ритми, організм краще засвоює антиоксиданти, що містяться в каві та мають протизапальні властивості.

Коли потрібно зупинитися:

Головна небезпека кави — її вплив на сон. Кофеїн блокує аденозин, речовину, що викликає сонливість. Організму потрібно в середньому 5-6 годин, щоб вивести лише половину спожитого кофеїну.

Тому експерти радять припиняти пити каву щонайменше за 6-8 годин до сну.

За порадами дієтолога Джулії Зумпано, дорослі можуть безпечно споживати до 400 мг кофеїну на день (це приблизно 3-4 стандартні чашки). Однак варто пам’ятати, що швидкість метаболізму кофеїну залежить від генетики, віку та стану здоров’я.

