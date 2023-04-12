"Зомбі-апокаліпсис" малоймовірний, але спалах грибка цілком можливий: дослідники заявили про небезпечну інфекцію

Грибок Candida auris може викликати спалахи в медичних закладах та вбивати до однієї третини інфікованих пацієнтів.

Із попередження CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США) стало зрозуміло, що лікарсько-стійкий грибок Candida auris швидко поширюється Сполученими Штатами, і кількість клінічних випадків у 2019-2021 рр потроїлася.

Про це у Finance.yahoo пише лікар-інфекціоніст Девід Енгл.

Грибок Candida auris є одним із збудників кандидозу людини. Уражає кровоносну систему, центральну нервову систему, нирки, печінку, кістки, м'язи, суглобистійкий тощо. Він стійкий до багатьох ліків, які зазвичай використовуються для лікування грибкових інфекцій.

"Щодня все більше грибків розвивають стійкість до існуючого арсеналу методів лікування. І без ефективних ліків для боротьби з цими інфекціями, багато з яких можуть бути смертельними, з часом ми зіштовхнемося зі значним спалахом грибкової чи іншої мікробної інфекції", – пише дослідник, лікар-інфекціоніст Девід Енгл.

У 2019 році від стійких до антибіотиків бактеріальних інфекцій померло більше людей, ніж від ВІЛ/СНІДу або малярії. Смертельні грибкові інфекції також поширюються, чому сприяє підвищення рівня стійкості до лікування. У всьому світі такі патогени щороку забирають понад 1,6 мільйона життів.

"Якщо ми не розробимо нові методи лікування, вплив лікарсько-стійких інфекцій найближчими роками лише погіршуватиметься. До 2050 резистентні інфекції можуть щорічно вбивати до 10 мільйонів осіб. Переважна більшість абсолютно нешкідлива. І я радий повідомити, що імунна система організму вміє відбиватися від більшості тих, що потенційно загрожують людству", – зазначає дослідник.

Раніше повідомлялося, що Європою поширюється новий вид комарів, які переносять дуже серйозні захворювання.

Напередодні фахівці повідомили про загадкову інфекційну хворобу, що викликає головний біль і лихоманку. Через неї відомо про щонайменше п'ятьох загиблих людей у Танзанії на сході Африки.

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