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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
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Жовта чи червона: яка малина насправді корисніша

Ця маленька ягода поєднує і чудовий смак, і значну користь для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Малина

Малина / © unsplash.com

Малина — улюблена літня ягода багатьох з нас. Соковита, солодка та ароматна, вона не лише смачна, а й надзвичайно корисна для здоров’я.

Про це пише ZAXID.NET.

Дієтолог Андрій Маковецький пояснив, що жовтоплідна малина відрізняється від червоної не лише кольором. Перш за все її ягоди — цінний дієтичний продукт. У порівнянні зі звичайною малиною, до якої ми всі звикли, в жовтоплідній значно менше антоціанів.

Якщо порівнювати саме антиоксидантний потенціал, каже дієтолог, частіше виграє червона малина. Її колір утворюють антоціани — поліфенольні пігменти, які відповідають за червоні, фіолетові й сині відтінки багатьох ягід. Червона малина також містить еллагову кислоту, еллаготаніни, вітамін C та інші фітонутрієнти.

Жовта малина – це не слабша ягода, а інший сортовий варіант. Вона має менше антоціанів, тому її колір світлий: жовтий, кремовий або золотистий. Але жовта малина теж є джерелом клітковини, органічних кислот, вітаміну C, марганцю і каротиноїдів. Найкраще — не протиставляти ці ягоди, а використовувати обидві. Для організму різноманіття кольорів на тарілці часто вигідніше, ніж постійна ставка тільки на один продукт.

Раніше повідомлялося, що у сезон малини потрібно не лише варити з неї варення, компоти та робити інші заготівлі на зиму, а й споживати її кожного дня, адже малина — це справжній літній суперфуд.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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