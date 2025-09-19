Зробіть це: цей простий метод допоможе побороти безсоння та стрес

Сон / © pixabay.com

Звичка скролити стрічку новин чи дивитися відео перед сном давно стала нормою для багатьох. Однак експерти вказують на прямий зв’язок між використанням гаджетів і порушенням сну. Натомість, простий ритуал з читанням книги може покращити якість життя.

Про це пише WebMD.

Зниження стресу та покращення сну

Науковці з Університету Сассекса у Великій Британії виявили, що всього 6 хвилин спокійного читання знижують рівень стресу на 68%. Це виявилося набагато ефективнішим, ніж інші популярні методи розслаблення:

Прослуховування музики — 61%

Чашка чаю чи кави — 54%

Прогулянка — 42%

Читання допомагає відволіктися від щоденних проблем і перенестися в інший світ, що є потужним інструментом для зняття напруги. Головне правило — обирати книги, що не викликають стресу, наприклад, романи улюблених жанрів або книги про психологію та здоровий спосіб життя.

Вплив на мозок та довголіття

Завдяки відсутності яскравого світла від екранів, читання допомагає природним чином розслабитися та підготувати організм до сну. Це пояснюється тим, що яскраве світло гаджетів знижує вироблення мелатоніну — гормону сну.

Крім того, читання позитивно впливає на когнітивні функції. Дослідження, опубліковане в Social Science & Medicine, показало, що люди віком від 50 років, які читають понад 30 хвилин на день, живуть майже на два роки довше за тих, хто не читає. Ця звичка відкриває нові перспективи та підтримує розумову активність.

Скільки читати, щоб отримати користь?

Щоб отримати всі переваги від читання, дорослим варто приділяти цьому заняттю щонайменше 20 хвилин щовечора. Цей час є оптимальним для того, щоб тіло та розум розслабилися. Для цього не потрібно жодної спеціальної підготовки чи обладнання, лише книга біля ліжка.

