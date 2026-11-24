Чим небезпечні угги та чому їх не варто носити цілий день / © Getty Images

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Угги можуть негативно впливати на здоров’я стоп. Ортопеди попереджають, що тривале носіння таких чобіт здатне спричинити біль у п’ятах, перевантаження сухожиль, а звичка взувати їх без шкарпеток — підвищити ризик грибкових інфекцій.

Про це пише Daily Mail.

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Попри м’яку підкладку, тепло та зручний крій, популярні чоботи з овчини мають низку недоліків, на які звертають увагу фахівці.

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Саме тому експерти радять сприймати їх радше як домашні капці, а не взуття для тривалих прогулянок.

Чому угги можуть спричинити біль у п’ятах

Один із головних недоліків уггів — недостатня підтримка склепіння стопи. Хоча підошва таких чобіт легка та тверда, її форма не забезпечує необхідної підтримки.

За словами ортопеда з Лос-Анджелеса Боба Бараваріана, самі собою угги не є поганим взуттям, однак їхнє тривале носіння може нашкодити стопам.

Зокрема, недостатня підтримка стопи може сприяти розвитку плантарного фасціїту, особливо у людей, які вже мають схильність до захворювань стоп.

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Цей стан вражає підошовну фасцію — щільну смугу тканини, яка проходить уздовж нижньої частини стопи та підтримує її склепіння.

Захворювання може супроводжуватися постійним тупим або різким, колючим болем під час навантаження на стопу. У США з плантарним фасціїтом у певний період життя стикається приблизно кожна десята людина.

До чинників ризику розвитку плантарного фасціїту також належать тривале перебування на ногах, біг, повторне навантаження на підошовну фасцію та різке збільшення фізичної активності.

Бараваріан пояснив, що під час носіння взуття без підборів литкові м’язи та підошовна фасція можуть розтягуватися сильніше, ніж зазвичай. Це створює додаткове напруження, яке потенційно сприяє розвитку захворювання.

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Австралійські ортопеди також зазначають, що недостатня підтримка стопи з часом може призвести до надмірного розтягнення та напруження м’язів, зв’язок і сухожиль.

Як угги впливають на м’язи та сухожилля

Ще однією особливістю популярних чобіт є їхній вільний крій. Саме він робить взуття зручним, проте водночас не дає змоги надійно зафіксувати стопу під час ходьби.

Ортопединя з Північної Кароліни та представниця Американської подологічної медичної асоціації Елізабет Басс Дотрі пояснила, що угги не забезпечують такої фіксації та підтримки, як черевики на шнурівці.

Крім того, з часом внутрішня підкладка чобіт ущільнюється, а матеріал розтягується. Через це стопа може зміщуватися та ковзати всередині взуття.

Щоб утримати чоботи на ногах, людина може несвідомо згинати або стискати пальці. За тривалого носіння це здатне перевантажувати дрібні м’язи та сухожилля стопи, сприяючи розвитку тендиніту — подразнення або запалення сухожиль.

Однією з поширених форм цього захворювання є тендиніт ахіллового сухожилля, яке з’єднує литкові м’язи з п’ятковою кісткою. Найчастіше такий стан пов’язаний із повторним надмірним навантаженням на сухожилля.

Дотрі розповіла, що у своїй медичній практиці лікувала пацієнтів, які зіткнулися з плантарним фасціїтом і тендинітом після тривалого носіння уггів.

Чому не варто носити угги без шкарпеток

Товста підкладка з овчини, завдяки якій угги добре зігрівають ноги, має ще один недолік — вона може затримувати вологу. Особливо це стосується тих, хто звик носити чоботи без шкарпеток.

У такому разі піт і бруд потрапляють безпосередньо на внутрішню поверхню взуття, створюючи сприятливе середовище для розмноження грибків і бактерій.

За словами ортопеда Боба Бараваріана, носіння уггів на босу ногу призводить до того, що підкладка поглинає більше поту. Це сприяє накопиченню мікроорганізмів усередині чобіт і підвищує ризик розвитку грибка стоп.

Грибок стоп є однією з найпоширеніших грибкових інфекцій у США. За оцінками, протягом життя з ним стикаються від 15 до 25% людей.

Збудники цього захворювання активно розмножуються в теплому та вологому середовищі. Серед характерних симптомів — лущення, почервоніння та розтріскування шкіри, переважно між пальцями ніг.

Крім того, накопичення поту та бактерій усередині чобіт може стати причиною появи неприємного запаху.

Щоб зменшити кількість вологи, яку поглинає вовняна підкладка, фахівці рекомендують носити угги зі шкарпетками.

Елізабет Басс Дотрі також застерегла, що тепле та вологе середовище всередині чобіт може сприяти розвитку не лише грибкових, а й бактеріальних інфекцій.

Важливо також правильно доглядати за таким взуттям. Виробник не рекомендує прати чоботи в пральній машині. Натомість очищати їх варто вручну, використовуючи холодну воду та спеціальні засоби для догляду за овчиною.

Кому уггі можуть бути корисними та коли їх варто носити

Попри потенційні ризики для здоров’я стоп, фахівці відзначають і переваги такого взуття. Тепла підкладка з овчини може бути особливо корисною для людей, у яких часто мерзнуть ноги, зокрема літніх людей із порушеннями кровообігу.

Угги також можуть бути комфортними для людей із синдромом Рейно — станом, за якого дрібні кровоносні судини надмірно звужуються під впливом низьких температур. Через це пальці рук і ніг можуть ставати холодними, німіти, а іноді й боліти.

Ще однією перевагою таких чобіт є просторий крій. Завдяки цьому вони можуть бути зручними для людей із певними деформаціями стоп, зокрема кістковими виступами біля основи великого пальця та молоткоподібною деформацією пальців.

Водночас ортопеди наголошують, що комфортне взуття не завжди забезпечує достатню підтримку стопи, необхідну для тривалої ходьби.

Боб Бараваріан радить використовувати угги переважно як домашнє взуття та обмежувати тривалість прогулянок у них.

За словами фахівців, такі чоботи можна взувати для коротких виходів до магазину чи ресторану, якщо більшу частину дороги людина долає автомобілем.

Натомість носити угги протягом усього робочого дня або використовувати їх як основне зимове взуття фахівці не рекомендують. Причина — відсутність належної підтримки та стабільної фіксації стопи.

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