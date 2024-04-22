Зубні імплантати спотворили обличчя жінки: "Схожа на монстра" (фото)

Модель із Техасу шокувала реакцією організму на зубні імплантати.

Про це пише nypost.com.

44-річній Джессіці Макко 2 квітня зробили операцію з імплантації зубів: хірург видалив справжні, гнилі зуби матері, а потім вкрутив їй у рот 14 підробок.

Хоча мешканку Сан-Антоніо попереджали, що процедура може спричинити біль, набряк і деякі синці, вона була шокована серйозністю темних слідів, які почали з'являтися на всьому обличчі.

Джессіка Макко / Фото: Kennedy News and Media

Джессіка Макко / Фото: Kennedy News and Media

"Наступного дня після того, як мені поставили імплантати, моє обличчя набрякло, а наступного дня з'явилися синці", - пригадала Макко в інтерв'ю Kennedy News. "Я дуже злякалася. З кожною годиною ставало все гірше і гірше".

Джессіка Макко / Фото: Kennedy News and Media

На селфі, зроблених матір'ю трьох дітей, видно фіолетові синці, що починаються від шиї і тягнуться аж до очей.

"Це було жахливо, тому що я ніколи не бачила таких синців на чиємусь обличчі", - заявила вона, додавши, що через чотири дні після операції вона мала вигляд "монстра".

Джессіка Макко / Фото: Kennedy News and Media

Макко стверджувала, що синці супроводжувалися нестерпним болем: "Це було дуже боляче. Думаю, це просто спричиняє багато травм... Я не розуміла, наскільки це жорстоко".

Джессіка Макко / Фото: Kennedy News and Media

Макко розповіла, що перший тиждень після операції вона не могла ні спати, ні їсти, казала, що "плакала ночами". Коли по всьому обличчю з'явилися сильні синці, вона повернулася до свого щелепно-лицьового хірурга, щоб запитати, чи є це нормальним побічним ефектом.

"Він пояснив, що це завжди можливо, і сказав, що бачив людину, у якої було ще гірше", - розповіла вона. "У мене також анемія, тож це могло спричинити появу синців".

Джессіка до операції / Фото: Kennedy News and Media

Макко каже, що її процедура all-on-4 була медичною, а не косметичною, оскільки її зуби зазнали значних пошкоджень через розлад харчової поведінки, з яким вона боролася в молоді роки.

Дефіцит вітамінів і поживних речовин може спричинити карієс, а булімія руйнує зубну емаль через надмірний контакт зі шлунковим соком.

Зараз, більш ніж через два тижні після процедури, синці Мако нарешті починають зменшуватися.

Джессіка Макко / Фото: Kennedy News and Media

Джессіка Макко / Фото: Kennedy News and Media

Попри прикрі побічні ефекти та сильний біль, який вона пережила, мама не шкодує про встановлення імплантатів.

"На щастя, зараз я здорова [після розладу харчової поведінки], але отримання нових зубів було частиною процесу мого зцілення", - зазначила вона.

Джессіка Макко / Фото: Kennedy News and Media

Нагадаємо, 19-річна дівчина плаче кров'ю. Вона страждає на хворобу п'ять років.

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