Зуби здорові, але з рота неприємно пахне: лікар назвав можливі причини

Запах із рота

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Неприємний запах з рота не завжди свідчить про проблеми із зубами. І навіть за хорошої гігієни причиною можуть бути язик, ясна, сухість у роті або захворювання ЛОР-органів.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Саме з такою проблемою звернулася 28-річна жінка. Вона розповіла, що регулярно чистить зуби та язик, не має карієсу чи інших очевидних стоматологічних проблем, але її постійно турбує неприємний запах.

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Лікар звернув увагу на білуватий наліт у задній частині язика та збільшені горбики. За його словами, останні є смаковими сосочками — нормальними анатомічними утвореннями, а не ознакою захворювання.

Фахівець порадив жінці насамперед звернутися до пародонтолога, щоб перевірити стан ясен і тканин навколо зубів.

Чому може з’являтися неприємний запах

Найчастіше причина галітозу знаходиться саме в ротовій порожнині. Бактерії можуть накопичуватися на язику, між зубами та вздовж лінії ясен, утворюючи сполуки з неприємним запахом.

Серед можливих причин — наліт на язику, гінгівіт, пародонтит, карієс і недостатнє очищення міжзубних проміжків.

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Ще одним фактором може бути сухість у роті. Коли слини недостатньо, бактеріям легше розмножуватися. Сухість можуть посилювати дихання ротом, хропіння, куріння, алкоголь, недостатнє вживання рідини та деякі лікарські препарати.

Запах також можуть провокувати камені в мигдаликах, хронічний синусит, тонзиліт або постійні виділення з носа.

Чи винен шлунок

Рефлюкс справді іноді може впливати на запах із рота. Проте фахівці наголошують: постійний галітоз значно частіше пов’язаний із причинами в ротовій порожнині, тому починати обстеження варто саме зі стоматолога.

На запах дихання також можуть впливати часник, цибуля, алкоголь і кава. Під час голодування або суворої низьковуглеводної дієти запах може змінюватися через утворення кетонових тіл.

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Що робити, якщо запах не минає

Лікарі радять чистити зуби щонайменше двічі на день пастою з фтором, регулярно очищати міжзубні проміжки та язик, пити достатньо води й не курити.

Ополіскувач для рота може лише тимчасово замаскувати запах, але не усуває його причину.

Якщо проблема зберігається протягом кількох тижнів навіть за належної гігієни, варто звернутися до стоматолога. Особливо якщо одночасно кровоточать або набрякають ясна, болять зуби, з’явилися виразки в роті чи інші незвичні симптоми.

Раніше експерти назвали сім простих ознак, які можуть свідчити про хорошу фізичну форму: людина здатна стояти на одній нозі, підводитися з підлоги без допомоги, має сильний хват, відчуває голод і ситість, може глибоко присісти, підійматися сходами без сильної задишки та прокидатися відпочилою. Водночас ці ознаки не є медичною діагностикою. Особливо варто звернути увагу, якщо звичні фізичні дії раптом стали складнішими або з’явилися незвична задишка, слабкість чи біль.

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