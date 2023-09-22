Зупинити час: скільки годин потрібно спати на день, щоб не старіти

Більшості з нас відомо, наскільки важливим є якісний сон. Адже він є запорукою хорошого самопочуття протягом всього дня і в загальному позитивно впливає на організм. Але чи задумувалися ви, скільки потрібно спати на день, щоб не старіти? Процес старіння супроводжується появою різних хронічних захворювань та старечих недугів.

Так, на думку професора з галузі психіатрії Кріса Фокса, оптимальною тривалістю нічного сну є вісім годин. При цьому він не рекомендує урізати час на сон, адже стверджує, що важлива кожна хвилинка. Сучасний ритм життя, на жаль, часто робить цю умову неможливою. Але для постійної денної активності організму потрібно перепочити. Якщо ви будете правильно планувати день, то зможете не лише виспатися, але й зрозумієте, що маєте набагато більше вільного часу, ніж може здатися.

Кріс Фокс також вважає, що повноцінний нічний сон допомагає уникнути багатьох хвороб, які важко вилікувати, наприклад, хвороби Паркінсона. А все тому, що уві сні наш організм проходить повне відновлення. Тож, коли сну недостатньо, важливі відділи мозку можуть не встигати перезавантажуватися і він почне працювати понад своїх можливостей.

Завдяки повноцінному восьмигодинному нічному сну також можна підтримувати привабливий зовнішній вигляд. Під час сну організм позбавляється токсинів. Це важливо як для роботи організму в цілому, так і для еластичності і блиску шкіри. Якщо ж організм не зможе позбавитися токсинів, які ми накопичили протягом дня, ризикуєте побачити вранці у дзеркалі висипання, більш виражені зморшки, а також запалення.

Для якісного сну обов'язково врахуйте атмосферу своєї спальної кімнати. Проаналізуйте, що саме вам допомагає швидше засинати. Це може бути спокійна музика, читання книги чи навіть улюблена піжама. Дуже важливо, щоб кімната не освітлювалася ні природним, ні штучним світлом. Лише досягнувши повної темряви можна створити мозку приємну для засинання атмосферу і позбутися безсоння.

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