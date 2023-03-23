Зустрічаємо щовечора та щоночі: вчені назвали найсмертоноснішу тварину в світі

Американські вчені встановили, що найнебезпечнішою твариною у світі є комар.

Про це повідомляє yahoo із посиланням на дослідження американських вчених.

За даними az-animals.com, щороку ці тварини вбивають від 750 000 до 1 мільйона людей. За оцінками науковців, на планеті налічується до 110 трильйонів комарів. На одну людину на планеті припадає 16 000 комарів. Комахи можуть переносити такі смертельні захворювання, як:

малярія,

лихоманка денге,

вірус Західного Нілу

вірус Зіка .

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у 2017 році від малярії померло 435 000 людей . Це захворювання загрожує майже половині населення світу, а лімфатичним філяріатозом хворіють "120 мільйонів людей у ​​72 країнах ".

Нагдаємо, що ВООЗ склала список пріоритетних смертоносних грибків.

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