Зустрічаємо щовечора та щоночі: вчені назвали найсмертоноснішу тварину в світі

На одну людину на планеті припадає 16 000 комарів.
Американські вчені встановили, що найнебезпечнішою твариною у світі є комар.
Про це повідомляє yahoo із посиланням на дослідження американських вчених.
За даними az-animals.com, щороку ці тварини вбивають від 750 000 до 1 мільйона людей. За оцінками науковців, на планеті налічується до 110 трильйонів комарів. На одну людину на планеті припадає 16 000 комарів. Комахи можуть переносити такі смертельні захворювання, як:
- малярія,
- лихоманка денге,
- вірус Західного Нілу
- вірус Зіка.
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у 2017 році від малярії померло 435 000 людей . Це захворювання загрожує майже половині населення світу, а лімфатичним філяріатозом хворіють "120 мільйонів людей у 72 країнах".
Нагдаємо, що ВООЗ склала список пріоритетних смертоносних грибків.
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