Звідки насправді розповсюдився коронавірус: дослідник спростував найпопулярнішу теорію

Впродовж багатьох років до епідемії коронавірусу, за його словами, лабораторія в Ухані проводила ризиковані експерименти, які зробили віруси кажанів більш заразними.

Немає вагомих наукових доказів, що коронавірус походить від єнотоподібного собаки із зооринку в китайському Ухані.

Про це написав британський науковий публіцист і журналіст, співавтор книги "Viral: пошук джерела COVID-19" Мет Рідлі у The Telegraph.

Експерт спростував дані, що були викладені, у гучній публікації видання Cell. Там стверджували, що джерелом розповсюдження коронавірусу був південно-західний куток ринку в Ухані, де тримали ссавців.

"Так, це тому, що, за словами китайських вчених, вони зосередили свій пошук на кіосках, де продавали ссавців!" – пише Рідлі.

Він наголосив, що нове дослідження не доводить і навіть не стверджує, що на ринку точно був інфікований коронавірусом ссавець, або продавець тварин, який заразився від котрогось ссавця.

За словами Рідлі, єнотоподібний собака може страждати від вірусів, які мають певну пов’язаність з його ДНК, однак коронавірус "менше пов’язаний з єнотоподібними собаками, аніж риба".

Він розкритикував авторів дослідження за упередженість під час пошуку моменту першого зараження людини коронавірусом. Він вважає, що дослідники не врахували багато інших ранніх випадків зараження, щоб отримати потрібний результат: щоб все вказувало на ринок в Ухані.

"По всьому Китаю та Південно-Східній Азії є тисячі ринків, де продають єнотоподібних собак. Проте через вражаючий збіг вірус виявили лише в одному місті в усій Азії, де є лабораторія, яка зосереджена на зборі, вивченні, вирощуванні та генетичному маніпулюванні вірусами, схожими на SARS, і зараженні ними олюднених мишей: Ухані", – написав журналіст.

В 2018 році, нагадує експерт, китайська лабораторія працювала з вірусом, близьким до SARS-CoV-2. За словами Рідлі, в лабораторії зокрема планували вставити в ген вірусу спеціальну функцію, яку пізніше виявили в коронавірусі, що спричинив світову пандемію.

Нагадаємо, раніше повідомляли про небезпечний вірус з Індії, від якого немає ліків.

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