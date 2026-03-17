Зворотний бік "Оземпіка": вчені попереджають про ураження кісток та розриви сухожиль через препарат

Ozempic / © Associated Press

Нове дослідження вчених із Пенсільванського університету свідчить, що популярні препарати для зниження ваги (агоністи рецепторів GLP-1) можуть суттєво підвищувати ризик скелетних порушень, включаючи остеопороз та подагру.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Досі основними скаргами пацієнтів були розлади травлення, проте аналіз даних майже 150 000 пацієнтів показав вплив ліків на більш фундаментальну структуру організму — скелет. Результати роботи були представлені на щорічній зустрічі Американської академії хірургів-ортопедів.

Що кажуть цифри?

Згідно з п’ятирічним спостереженням, у пацієнтів, які приймали GLP-1 (такі як Ozempic, Wegovy, Mounjaro та Zepbound), зафіксували зростання ризику остеопорозу на 30% (хвороба, що робить кістки крихкими); збільшення ризику подагри на 12%; ризик остеомаляції (розм’якшення кісток) зріс на приголомшливі 150%; ризик розриву сухожиль (зокрема ахіллового та сухожиль плеча) підвищився на 50%.

Чому це відбувається?

Доктор Джон Габріель Горнефф, один із авторів дослідження, зазначає, що зазвичай травми траплялися за нетипових обставин. Пацієнти отримували розриви сухожиль не під час важких тренувань, а при звичайних побутових рухах.

Вчені висувають кілька гіпотез:

Гормональний збій

Препарати можуть втручатися в гормони, відповідальні за метаболізм кісток.

Брак поживних речовин

Швидке зниження апетиту призводить до дефіциту мінералів, необхідних для відновлення кісткової тканини.

Фізичний шок

організм, який звик до великої ваги, при різкому схудненні відчуває дефіцит гравітаційного навантаження, що порушує баланс між руйнуванням і відновленням кістки.

Хто у групі ризику?

Найбільш вразливими можуть бути жінки у період постменопаузи. У них ризик переломів і так зростає на 1–2% щорічно, а вживання ліків для схуднення може стати «останньою краплею».

Чи варто відмовлятися від ліків?

Попри тривожні дані, лікарі наголошують: користь GLP-1 у боротьбі з діабетом, хворобами нирок та серцево-судинними ризиками все ще переважає побічні ефекти.

Рекомендації для пацієнтів

Варто проконсультуватися з лікарем щодо проведення DEXA-сканування (перевірка щільності кісток) перед початком курсу.

Треба вживати добавки кальцію та вітаміну D.

Необхідно поєднувати прийом ліків із силовими вправами та білковою дієтою для збереження м’язової та кісткової маси.

Виробники препаратів, компанії Novo Nordisk та Eli Lilly, заявили, що пріоритетом для них є безпека пацієнтів, і вони продовжують моніторити всі дані про побічні ефекти.

Нагадаємо, раніше дієтолог, лікар спортивної медицини Олександр Кущ, розповів, як насправді препарат «Оземпік» впливає на організм. Лікар наголошує, що вживання «Оземпіку» людьми, які не страждають на діабет дуже спірне, адже препарат був розроблений суто для корекції рівня глюкози при діабеті, зокрема 2 типу.