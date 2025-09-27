“Звукові ванни”: як саунтерапія впливає на мозок і в чому секрет її дивовижного ефекту

«Звукові ванни» допомагають тілу розслабитись та зменшують тривожність

Практика саунтерапії, відомої також як «звукові ванни», використовує гонги, дзвіночки та «вібраційні музичні інструменти» для впливу на стан організму. Цей метод існує тисячоліттями, але зараз переживає нове відродження у сучасному велнес-співтоваристві. Хоча деякі обіцянки інфлюенсерів здаються перебільшеними, перші наукові дослідження підтверджують: ця пасивна медитативна практика має помітний вплив на організм і допомагає розслабитися і тілу, і свідомості.

Про це пише Popular Science.

Відновлення «достресового» стану

Видання зазначає, що академічна література щодо «звукових ванн» поки що перебуває в зачатковому стані, але наявні дані наукових досліджень вже дають розуміння того, що відбувається на біологічному рівні. Дослідники припускають, що звуки та вібрації, які випромінюються інструментами, впливають на мозкові хвилі, і таким чином сприяють глибокому розслабленню.

За словами провідного дослідника цієї теми, клінічного психолога Каліфорнійського університету Тамари Голдсбі, під час сеансів тіло переживає так звану «реакцію розслаблення».

Співочі чаші

«Системи організму, по суті, сповільнюються, виходять зі стану „бий або біжи“ і переходять у стан „відпочинку та перетравлення“. Дихання та частота серцевих скорочень уповільнюються, м’язи розслабляються, і тіло повертається до свого достресового стану», — пояснила Голдсбі.

Вона визначає саундтерапію як «форму розслаблення, зняття стресу, а часом і зцілення», у якій використовуються вібраційні інструменти (тибетські співочі чаші, кришталеві чаші та гонги).

Наукові докази впливу

Низка досліджень підтвердила позитивні ефекти саунтерапії. Зокрема, у рецензованому дослідженні 2016 року учасники повідомили про «значне зменшення напруги, гніву, втоми та депресивного настрою» після сеансу.

Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Religions, виявило значну кореляцію між покращенням духовного благополуччя та зниженням рівня напруги і депресії. А робота, опублікована в European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education у 2023 році, виявила в учасників, які слухали тибетські співочі чаші, значні зміни рівня гормонів, пов’язаних зі стресом та зниження тривожності.

Фізичні відчуття та відмінність від медитації

Як зазначає автор статті, досвід саунтерапії є глибоко фізичним, чого він не очікував. Високі звуки дзвіночків можуть викликати відчуття «невидимого черв’яка, що пробирається в одне вухо і виходить з іншого», а низькі басові звуки гонгів спонукають до повільнішого дихання.

Голдсбі пояснила, що ключова відмінність «звукової ванни» від звичайної медитації полягає в тому, що це пасивний досвід, тоді як медитація є активною практикою.

«Саме звукові ванни спеціально використовують вібраційні музичні інструменти (інструменти, які створюють сильні вібрації або звукові хвилі), що, схоже, є вирішальною відмінністю для досягнення сильніших позитивних результатів для учасників», — підсумувала дослідниця.

Хоча ефект розслаблення може зникати за кілька днів, дослідники впевнені, що ця практика — це лише «верхівка айсберга», і її потенціал потребує подальшого вивчення.

Нагадаємо, зв’язок між поганим сном і ґаджетами давно очевидний. Виявляється, що найкращим способом розслабитися перед сном є читання книжки, яке допомагає знизити рівень стресу.