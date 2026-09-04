Звичайна ЕКГ розкриє більше: ШІ за секунди знаходить дві небезпечні та приховані хвороби серця

ШІ навчився аналізувати ЕКГ і знаходити приховані хвороби серця — деталі / © pexels.com

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Штучний інтелект навчився за лічені секунди знаходити на звичайній електрокардіограмі ознаки двох поширених захворювань серця — серцевої недостатності та хвороб серцевих клапанів. Нова технологія може допомогти лікарям швидше визначати пацієнтів, яким потрібне додаткове обстеження.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Як ШІ шукає захворювання серця на ЕКГ

Електрокардіографія реєструє електричну активність серця, зокрема його частоту та ритм. Цей метод використовують у медицині вже близько століття, зокрема для виявлення серцевих нападів та порушень серцевого ритму.

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Водночас можливості звичайної ЕКГ для виявлення деяких захворювань серця обмежені. Для діагностики серцевої недостатності та проблем із серцевими клапанами пацієнтам може знадобитися ехокардіографія — спеціалізоване ультразвукове дослідження серця. Очікування такого обстеження іноді триває місяцями.

Саме цей процес дослідники сподіваються пришвидшити за допомогою штучного інтелекту. Алгоритм може майже миттєво проаналізувати ЕКГ та виявити ознаки, які вказують на підвищений ризик серцевої недостатності або клапанної хвороби серця.

Результати дослідження представили тисячам учасників щорічного конгресу Європейського товариства кардіологів у Мюнхені.

Наскільки точно працює нова технологія

Під час дослідження, яке охопило 67 тисяч пацієнтів у США, система на основі ШІ змогла виявити до 81% людей із серцевою недостатністю та 90% пацієнтів із захворюваннями серцевих клапанів.

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Розробка може мати значення через масштаби використання електрокардіографії. За наведеними дослідниками даними, щороку у світі проводять близько мільярда ЕКГ.

Клінічна директорка Британського фонду серця (BHF), який фінансував дослідження, кардіологиня Соня Бабу-Нараян наголосила, що ШІ вже здатний оцінювати результати ЕКГ практично миттєво.

«Технології ЕКГ на основі штучного інтелекту, такі як ці, які можуть виявляти пацієнтів з високим ризиком на ранній стадії, не дозволять виявити кожну людину із захворюваннями серця. Однак вони можуть бути ефективним способом прискореного виявлення пацієнтів з найбільшим ризиком серцевих захворювань. Рання діагностика та лікування захворювань серця рятують життя та значно покращують якість життя», — зазначила Бабу-Нараян.

ШІ не замінює повноцінної діагностики

Дослідники наголошують, що нова технологія сама по собі не призначена для встановлення остаточного діагнозу. Також результат аналізу ШІ не дозволяє остаточно виключити серцеву недостатність або захворювання серцевих клапанів.

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Натомість система може вказати на пацієнтів із високим ризиком, яким необхідне подальше обстеження.

Професор кардіології Імперського коледжу Лондона Фу Сіонг Нг пояснив, що після направлення пацієнтам нерідко доводиться місяцями чекати на ехокардіографію. За його словами, нова технологія дозволяє одразу визначати людей із найвищим ризиком серцевої недостатності та клапанних захворювань.

Таких пацієнтів потенційно можна було б пріоритетно направляти на подальше обстеження. Це дозволило б раніше встановити діагноз та розпочати необхідне лікування.

ШІ може знаходити приховані проблеми із серцем

Ще одним можливим напрямом застосування технології дослідники називають виявлення захворювань у людей, яким ЕКГ спочатку призначили зовсім з іншої причини.

За словами професора Нга, модель штучного інтелекту потенційно можна запускати під час аналізу всіх ЕКГ, зроблених у лікарні. Тоді система автоматично виділятиме пацієнтів із підвищеним ризиком, навіть якщо їхні симптоми раніше не давали підстав підозрювати серцеве захворювання.

Це може дозволити виявляти проблеми із серцем раніше, ніж за нинішнього підходу.

Клінічний дослідник BHF та провідний автор аналізу в Імперському коледжі Лондона доктор Ахмед Ель-Медані назвав розробку «надлюдським штучним інтелектом».

Наступним великим кроком, за його словами, має стати створення портативних пристроїв для зчитування ЕКГ із використанням штучного інтелекту, якими зможуть користуватися медичні працівники.

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