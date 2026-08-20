Звичайна хрипота виявилася раком: історія молодої жінки, яка ніколи не курила

Біль у горлі / © pexels.com

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33-річна британка Джейд Фардон, завжди вела активний спосіб життя і ніколи не курила. Проте звичайний кашель і хрипота обернулися для неї невиліковним раком легень на четвертій стадії.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Коли йдеться про рак легень, найчастіше це захворювання асоціюють із літніми людьми, які багато років курили. Водночас онкологія може розвинутися навіть у людини, яка ніколи в житті не брала до рук сигарету. Яскравий приклад — історія 33-річної Джейд із Англії.

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Симптоми, які передували раку легень

Жінка завжди вела активний і здоровий спосіб життя. Перші тривожні ознаки з’явилися 2020 року — тоді в неї почався кашель. Джейд звернулася до лікаря, який припустив, що симптом може бути пов’язаний із COVID-19. Через певний час кашель зник, проте згодом почав періодично повертатися.

Наступного року до кашлю додався ще один симптом — постійна хрипота. Спочатку Джейд не вважала її чимось серйозним, адже зміну голосу можуть викликати респіраторні інфекції, перенапруження голосових зв’язок або рефлюкс. Проте у випадку жінки хрипота не зникала.

У квітні 2022 року стан жінки погіршився. Вона почала страждати від нудоти та дедалі більшої втоми, а також помітила збільшення лімфатичних вузлів. Лікарі направили її на комп’ютерну томографію, яка виявила пухлини в обох легенях. На момент діагностування основне новоутворення вже сягало близько 6 см, а хвороба була на четвертій стадії.

Пізніше Джейд згадувала, що після двох років від появи перших симптомів, коли вона знову звернулася по медичну допомогу, вже допускала, що причиною може бути онкологічне захворювання. Втім, навіть тоді жінкане припускала, що йдеться саме про рак легень. Остаточний діагноз став для неї шоком. Особливо несподіваним він був через те, що Джейд ніколи не курила.

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Рак легень може виникати навіть у молодих некурців

У Джейд діагностували ALK-позитивний рак легень четвертої стадії. Такий тип захворювання характеризується патологічною перебудовою гена ALK у пухлинних клітинах. Це молекулярне порушення може стимулювати ріст новоутворення.

ALK-позитивний рак легень зустрічається відносно рідко та частіше діагностується у молодших людей, які ніколи не курили або курили дуже мало. Історія Джейд демонструє, що хоча тютюнокуріння залишається головним фактором ризику раку легень, відсутність цієї звички не означає, що людина повністю захищена від хвороби.

Серед інших чинників, які можуть підвищувати ризик раку легень у некурців, — пасивне куріння, вплив радону, забруднене повітря, деякі шкідливі умови праці та генетичні особливості. Водночас у частині випадків встановити конкретну причину виникнення пухлини не вдається.

Виявлення молекулярної особливості пухлини Джейд мало важливе значення для вибору терапії. Замість традиційної хіміотерапії жінка отримувала таргетні препарати, які потрібно було приймати щодня. Таке лікування було спрямоване безпосередньо на молекулярне порушення, що сприяло росту пухлини.

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Рак легень утворив метастази — стався крововилив у мозку

Спочатку терапія дала хороший результат. Новоутворення зменшилися, і Джейд змогла повернутися до відносно звичного життя. Але згодом хвороба знову нагадала про себе. У грудні 2023 року під час чергового обстеження лікарі виявили 17 новоутворень у мозку. Виявилося, що рак легень поширився й утворив метастази.

Джейд розповідала, що ця новина знову повернула її до страху, який жінка пережила після первинного діагнозу. У січні 2024 року вона пройшла цільову променеву терапію через метастази в мозку. Спочатку здавалося, що лікування дало позитивний результат.

Наприкінці 2024 року Джейд почала дедалі частіше скаржитися на головний біль, який супроводжувався нудотою. Після обстеження лікарі з’ясували, що одне з новоутворень у її мозку спричинило крововилив. Незадовго до Різдва жінці провели операцію, під час якої видалили уражену ділянку.

Наступний серйозний епізод стався у квітні 2025 року — Джейд перенесла напад і потребувала термінової медичної допомоги. Обстеження показало, що ще одна пухлина в мозку почала рости. Медики скоригували схему лікування, намагаючись стримати подальше прогресування хвороби. Відтоді жінка також пройшла додатковий курс променевої терапії.

Попри те, що її захворювання залишається невиліковним, Джейд продовжує працювати та намагається жити якомога звичніше. Крім того, вона щомісяця проходить контрольні обстеження в онкологів.

У вересні жінка планує взяти участь у благодійному велозаїзді, щоб привернути увагу до ALK-позитивного раку легень. За словами Джейд, від моменту встановлення діагнозу її хворобу вважали невиліковною, тож їй довелося поступово навчитися жити з новою реальністю.

Історія Джейд є нетиповою, проте вона нагадує про важливу річ: рак легень може виникнути не лише у курців.

Хрипота, яка довго не минає, потребує уваги

Історія Джейд, звичайно, не означає, що будь-який кашель або хрипота свідчать про рак легень. Такі симптоми надзвичайно поширені і найчастіше виникають через значно менш небезпечні причини. Однак насторожити має ситуація, коли симптом не минає тривалий час або помітно змінюється.

За інформацією Lung Cancer Research Foundation, звернутися до лікаря варто, якщо респіраторні симптоми тривають понад два-три тижні або відрізняються від того, що людина відчувала раніше. Йдеться, зокрема, про кашель, який не проходить чи змінив свій характер, нову задишку або постійну хрипоту.

До інших можливих ознак раку легень належать біль у грудях, кров у мокротинні, повторні інфекції грудної клітки, безпричинне схуднення, зниження апетиту та тривала втома. Водночас на початкових етапах хвороба може розвиватися без будь-яких помітних симптомів.

Нагадаємо, щороку в Україні діагностують близько 13 тис. нових випадків раку легень, який є однією з основних причин смертності чоловіків. Головна проблема недуги полягає в тому, що на ранніх стадіях вона майже не має симптомів, а 1-2 стадії виявляють лише у 30% пацієнтів, тоді як решта звертається вже на занедбаних етапах. Для раннього виявлення онкології фахівці радять проходити низькодозову комп’ютерну томографію легень — безпечне обстеження з мінімальним опроміненням, яке дозволяє розгледіти найменші патології.

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