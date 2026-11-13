Звичайна лупа чи псоріаз: лікарі назвали три головні відмінності небезпечної хвороби

Свербіж шкіри голови та біль у суставах можуть бути ознаками псоріазу / © Credits

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Свербіння, білі лусочки у волоссі та подразнення шкіри голови багато людей звикли вважати звичайною лупою. Однак іноді причина значно складніша — це може бути псоріаз, хронічне запальне захворювання, яке пов’язане з порушеннями в роботі імунної системи. Воно не заразне, може загострюватися та знову переходити в періоди затишшя.

Про це пише Egészségkalauz.

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Як розпізнати псоріаз: характерні симптоми

Одна з найтиповіших ознак псоріазу — чітко окреслені потовщені ділянки шкіри, вкриті сухими лусочками. На світлій шкірі вони часто мають червонуватий колір і сріблясто-біле лущення, а на темнішій можуть бути фіолетовими, коричнюватими або сіруватими.

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Такі плями можуть з’являтися на ліктях, колінах, шкірі голови та тулубі. Іноді вони виникають на долонях, підошвах, у складках шкіри та навіть у ділянці статевих органів.

Уражені місця можуть сильно свербіти, пекти, боліти й тріскатися. Якщо людина постійно розчісує шкіру, на ній можуть з’являтися ранки та кровотечі. Вираженість симптомів у різних людей відрізняється: в одних це кілька невеликих плям, в інших — великі ділянки ураженої шкіри.

Псоріаз чи звичайна лупа: як відрізнити

Особливо легко сплутати псоріаз із лупою, коли захворювання вражає шкіру голови. В обох випадках з’являються лущення та свербіж, однак за псоріазу лусочки зазвичай товстіші, а уражені ділянки мають чіткіші межі. Вони можуть виходити за лінію росту волосся — наприклад, поширюватися на лоб, ділянку за вухами або потилицю.

Звичайна лупа нерідко пов’язана із себорейним дерматитом. У такому разі лусочки можуть бути жирнішими, мати жовтувато-білий відтінок і супроводжуватися почервонінням. Водночас ці два стани можуть виникати одночасно, тому лише за зовнішніми ознаками не завжди вдається визначити причину проблеми.

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Постійне запалення та інтенсивне розчісування шкіри голови іноді призводять до тимчасового випадіння волосся. Це не означає, що людина обов’язково втратить його назавжди: після зменшення запалення волосся зазвичай відростає. Важливо не намагатися силоміць здирати товсті лусочки, адже так можна травмувати шкіру та погіршити стан.

Чому виникає псоріаз і що провокує загострення

Псоріаз пов’язаний із порушеннями в роботі імунної системи. Через запальні процеси клітини шкіри починають утворюватися значно швидше, ніж зазвичай. Вони не встигають повноцінно відлущуватися, накопичуються на поверхні та формують характерні потовщені плями.

На розвиток захворювання впливають спадкова схильність і зовнішні чинники. Якщо псоріаз є в когось із близьких родичів, ризик його появи може бути вищим, однак хвороба виникає і в людей без сімейної історії цього захворювання.

Симптоми можуть посилюватися під впливом різних обставин. Серед можливих провокаторів — сильний або тривалий стрес, інфекції, травми шкіри, деякі лікарські препарати, куріння та надмірне вживання алкоголю.

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Іноді нові плями з’являються саме там, де шкіра була пошкоджена — наприклад, після подряпини, порізу або опіку. Це явище називають феноменом Кебнера.

У холодну пору року стан деяких людей погіршується через сухе повітря, опалення та зневоднення шкіри. Водночас надмірне перебування на сонці та сонячні опіки також можуть провокувати загострення.

Псоріаз може вражати нігті та суглоби

Захворювання не обмежується шкірою. Його ознаки можуть з’являтися на нігтях рук і ніг: на поверхні виникають дрібні заглиблення, пластини потовщуються, змінюють колір, стають ламкими або починають відділятися від нігтьового ложа.

Такі зміни іноді нагадують грибкову інфекцію. Ба більше, псоріаз і грибок можуть виникати одночасно, тому для встановлення діагнозу потрібен огляд лікаря, а іноді й додаткові дослідження.

Ще одне можливе ускладнення — псоріатичний артрит, тобто запальне ураження суглобів. Він може проявлятися болем, набряками та скутістю, особливо вранці. Іноді набрякає цілий палець руки або ноги, а також виникає біль у п’ятах, спині чи попереку.

Важливо, що вираженість суглобових симптомів не завжди відповідає тяжкості шкірних проявів. Навіть за невеликої кількості плям може розвинутися серйозне запалення суглобів, тому такі скарги не варто ігнорувати.

Як лікують псоріаз

Повністю вилікувати псоріаз сучасна медицина поки не може, однак терапія допомагає контролювати запалення, зменшувати висипання та подовжувати періоди без загострень.

За легших форм захворювання лікарі можуть призначати місцеві засоби — протизапальні кортикостероїдні препарати, креми з похідними вітаміну D та інші засоби для обробки уражених ділянок. Регулярне зволоження шкіри допомагає зменшити сухість, стягнутість і свербіж, але саме по собі не усуває запальний процес.

За середньотяжкого або тяжкого перебігу можуть застосовувати фототерапію, системні препарати та біологічне лікування. Останнє впливає на конкретні ланки імунної відповіді, які беруть участь у розвитку запалення.

Схему лікування підбирають індивідуально — з урахуванням тяжкості захворювання, площі ураження, його розташування та наявності проблем із суглобами. Тому самостійно використовувати сильнодійні мазі або гормональні препарати без консультації дерматолога не варто.

Що можна зробити вдома та коли звертатися до лікаря

Людям із псоріазом рекомендують регулярно зволожувати шкіру, обирати м’які засоби для миття та уникати надто гарячої води. На шкірі голови не варто силоміць видаляти лусочки або розчісувати запалені ділянки.

Якщо свербіж і лущення не минають, плями збільшуються, з’являються зміни нігтів або звичайні засоби проти лупи не допомагають, потрібна консультація дерматолога. Лікар огляне шкіру, волосся та нігті, а за потреби призначить додаткові обстеження.

Особливо важливо не відкладати візит, якщо до шкірних проявів приєдналися біль, набряк суглобів або ранкова скутість. А швидке поширення почервоніння, поява численних гнійних пухирців, підвищення температури чи виражена слабкість потребують термінової медичної оцінки.

Свербіж і лущення шкіри — коли причина не лише в лупі

Свербіж шкіри голови може виникати не тільки через лупу. Серед можливих причин — сухість, подразнення косметичними засобами, себорейний дерматит та псоріаз. Важливо враховувати й супутні ознаки: наприклад, товсті лусочки, почервоніння та чітко окреслені плями можуть свідчити про запальне захворювання шкіри. Водночас свербіж голови з різними супутніми симптомами потребує уважної оцінки, адже за схожими скаргами можуть ховатися різні стани.

Не менш важливо розрізняти суху та жирну лупу. Перша зазвичай проявляється дрібними світлими лусочками, які легко осипаються з волосся, друга — більшими жовтуватими часточками, що прилипають до шкіри голови. Причини також відрізняються: у деяких випадках лущення пов’язане із сухістю та подразненням, в інших — із себорейним дерматитом і надмірною активністю дріжджів Malassezia. Тому різні типи лупи потребують різного догляду, а невдало підібрані засоби можуть лише посилити подразнення.

Якщо ж свербіж не обмежується головою, довго не минає або виникає без помітних змін на шкірі, причину іноді доводиться шукати глибше. Тривале свербіння може супроводжувати порушення роботи печінки, нирок чи щитоподібної залози, дефіцит заліза, а в окремих випадках — захворювання крові. Сам по собі цей симптом не означає наявності серйозної хвороби, однак свербіж без висипань і його можливі причини — привід не відкладати медичну консультацію, якщо він триває тижнями або супроводжується іншими незвичними проявами.

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