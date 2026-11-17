Що додати до вівсянки, щоб знизити холестерин / © pexels.com

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Додавання насіння чіа та лушпиння подорожника до вівсянки може допомогти знизити рівень «поганого» холестерину в крові. Водночас фахівці попереджають, що збільшувати кількість клітковини в раціоні потрібно поступово.

Про це пише Verywell Health із посиланням на кардіологів і дієтологів.

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Вівсянка містить розчинну клітковину, зокрема бета-глюкан, який сприяє зниженню рівня ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), відомих як «поганий» холестерин.

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Кардіолог Амін Єх’я пояснив, що бета-глюкан утворює гелеподібну речовину, яка зв’язує жовчні кислоти в кишківнику та допомагає виводити їх з організму. Після цього печінка використовує холестерин із крові для вироблення нових жовчних кислот. За словами лікаря, регулярне споживання розчинної клітковини може знизити рівень ЛПНЩ приблизно на 5–10%.

Що додати до вівсянки для зниження холестерину

Дієтологиня Клівлендської клініки Джулія Зумпано рекомендує додавати до вівсянки лушпиння подорожника (псиліум) та насіння чіа. Обидва продукти містять розчинну клітковину, яка зв’язується з жовчними кислотами та сприяє зниженню рівня холестерину.

Фахівчиня радить починати з однієї столової ложки кожного інгредієнта. Така кількість насіння чіа містить приблизно 5 грамів клітковини, а псиліуму — до 7 грамів залежно від виробника.

Для порівняння, одна склянка вівсянки, приготовленої на воді, містить 3,98 грама клітковини.

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Через тиждень кількість насіння чіа та псиліуму можна поступово збільшити до двох столових ложок кожного, рекомендує кардіолог Амін Єх’я.

Водночас лікар радить розподіляти споживання псиліуму між кількома прийманнями їжі, а не вживати всю кількість за один раз.

Чим корисні насіння чіа та псиліум

Насіння чіа містить альфа-ліноленову кислоту — рослинну форму омега-3 жирних кислот. За словами Джулії Зумпано, вона сприяє зменшенню запалення, зниженню рівня тригліцеридів і допомагає контролювати артеріальний тиск.

Корисні властивості псиліуму також досліджували науковці. Зокрема, дослідження 2018 року, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що споживання 10 грамів лушпиння подорожника протягом щонайменше трьох тижнів знижувало рівень ЛПНЩ на 7%.

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Чому важливо поступово збільшувати кількість клітковини

Дієтологи застерігають, що різке збільшення споживання клітковини може спричинити проблеми з травленням.

Особливу увагу варто приділяти споживанню води. Дієтологиня Ліна Бегдаче рекомендує випивати щонайменше 230 мл води з кожною порцією псиліуму.

Кардіолог Амін Єх’я також наголосив, що клітковина може доповнювати медикаментозне лікування підвищеного холестерину, але не замінює призначених препаратів. Перед змінами в раціоні, особливо за високого рівня холестерину, він радить проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, високий холестерин та артеріальний тиск підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Дієтологи розповіли про три осінні продукти, які містять корисні для серця речовини та добре поєднуються в одній страві.

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