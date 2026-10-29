Звичайний головний біль виявився ознакою ураження мозку: чим усе закінчилося

Біль в оці та голові виявився ознакою небезпечного ураження мозку / © Credits

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41-річна фітнес-інструкторка з Австралії Алісія Беверідж зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям після появи, здавалося б, незначних симптомів. Спочатку жінку турбували легкий головний біль і дискомфорт у правому оці. Однак згодом лікарі виявили небезпечне ураження судин головного мозку, через яке їй знадобилася термінова операція.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Головний біль виявився ознакою серйозної проблеми

До захворювання Алісія вела активний спосіб життя. Вона працювала фітнес-інструкторкою, регулярно займалася спортом і звикла до інтенсивних фізичних навантажень. Тому поява легкого головного болю та неприємних відчуттів в оці спочатку не викликала в неї серйозних побоювань.

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Жінка припускала, що проблеми із зором можуть бути пов’язані зі звичайною очною інфекцією. Проте результати медичних обстежень виявилися несподіваними.

Лікарі діагностували кровоточиве судинне ураження головного мозку, яке чинило тиск на зоровий нерв. Через кровотечу та загрозу здоров’ю пацієнтки медики вирішили провести термінове хірургічне втручання.

До обстеження Алісія навіть не підозрювала, що має настільки серйозну проблему.

Після операції жінка втратила здатність нормально ходити та говорити

Найскладніший період для австралійки розпочався після хірургічного втручання. Прийшовши до тями, вона зіткнулася з тяжкими неврологічними порушеннями.

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Алісія не могла нормально пересуватися та говорити, а її зір значно погіршився. Звичні повсякденні справи, з якими раніше вона легко справлялася самостійно, тепер потребували сторонньої допомоги.

Особливо важко жінка переживала втрату незалежності. До операції її життя було тісно пов’язане зі спортом, рухом і фізичною витривалістю. Тепер навіть найпростіші дії вимагали значних зусиль.

Як розповіла Алісія, на початку відновлення вона боялася, що більше ніколи не зможе повернути втрачені здібності.

До фізичних труднощів додалися емоційні переживання. Жінці було складно змиритися зі змінами у власному житті та невизначеністю щодо майбутнього. Вона також відчувала, що люди навколо не завжди розуміють, через які випробування їй доводиться проходити.

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Як Алісія знову навчилася ходити та говорити

Після операції жінка розпочала тривалий курс інтенсивної реабілітації. Над відновленням її здібностей працювали кілька фахівців, які допомагали поступово повертати рухливість, мовлення та навички самообслуговування.

Реабілітація після серйозних неврологічних ушкоджень може передбачати різні методи лікування. Зокрема, фізична терапія спрямована на покращення м’язової сили, рівноваги та координації рухів. Логопедична допомога може сприяти відновленню мовлення, а ерготерапія — поверненню здатності виконувати повсякденні дії.

Важливу роль у цьому процесі відіграє нейропластичність — здатність мозку змінювати зв’язки між нервовими клітинами та частково перебудовувати свої функції.

Завдяки тривалій реабілітації стан Алісії поступово покращувався. Вона знову змогла складати речення, самостійно пересуватися та долати пішки більші відстані.

Значні позитивні зміни відбулися і з її зором. Попри серйозні порушення після операції, більшість зорових функцій вдалося відновити.

Зір покращився, але наслідки захворювання залишилися

Хоча Алісії вдалося повернути значну частину втрачених здібностей, повністю позбутися наслідків захворювання вона не змогла.

За інформацією People, у жінки залишилися порушення периферичного зору. Частина цих змін, імовірно, є незворотною.

Периферичний зір дає змогу помічати предмети та рухи за межами центральної частини поля зору. Його погіршення може ускладнювати орієнтацію в просторі, пересування та виконання деяких повсякденних завдань.

Ступінь відновлення після таких ушкоджень залежить від того, які саме структури нервової системи постраждали та наскільки серйозними були порушення.

Для Алісії процес одужання означав не лише повернення фізичних можливостей, а й необхідність пристосуватися до змін, які залишилися після лікування.

Після пережитого жінка почала допомагати іншим

Серйозне захворювання та тривала реабілітація вплинули не лише на здоров’я австралійки, а й на її ставлення до життя.

Раніше значну частину її повсякдення займали тренування, фізична активність і робота. Після операції жінка почала більше цінувати відпочинок, особисті стосунки та звичайні щоденні моменти.

Під час відновлення підтримку їй надавали не лише медичні фахівці, а й соціальні працівники, які допомагали адаптуватися до нових обставин.

Згодом Алісія вирішила підтримувати людей, які також зіткнулися з неврологічними травмами. Вона організувала збір коштів для австралійської благодійної організації Synapse Australia, що допомагає таким пацієнтам.

За даними People, жінці вдалося зібрати понад 12 тисяч доларів.

Які симптоми можуть свідчити про судинні ураження мозку

Кавернома, або кавернозна мальформація, — це утворення з аномально сформованих тонкостінних кровоносних судин. Найчастіше такі зміни виникають у головному або спинному мозку.

У багатьох випадках каверноми не спричиняють жодних симптомів, тому їх можуть виявити випадково під час обстеження з інших причин.

Проте іноді такі судинні утворення можуть кровоточити або впливати на роботу навколишніх нервових тканин.

Серед можливих симптомів — головний біль, порушення зору, двоїння в очах, слабкість кінцівок, оніміння, проблеми з мовленням і рівновагою. У деяких випадках можуть виникати судомні напади.

Водночас головний біль і дискомфорт в очах є поширеними скаргами, які здебільшого не пов’язані з каверномами головного мозку.

Натомість раптовий надзвичайно сильний головний біль, різке погіршення зору, порушення мовлення, слабкість з одного боку тіла або поява судом можуть свідчити про небезпечний неврологічний стан і потребують невідкладної медичної допомоги.

Не всі каверноми потребують хірургічного лікування. Якщо утворення не викликає симптомів, лікарі можуть рекомендувати регулярне спостереження та контрольні обстеження.

Однак за наявності кровотечі або тяжких неврологічних порушень може постати питання про операцію. Рішення залежить від розташування ураження, ризиків втручання та загального стану пацієнта.

Нагадаємо, звичайна прогулянка може стати повноцінним тренуванням, якщо дотримуватися певного темпу. Саме на цьому ґрунтується метод ходьби 6-6-6, який набирає популярності у світі.

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