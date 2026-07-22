Звичайний поріз може стати смертельно небезпечним: які симптоми не можна ігнорувати

Рана / © Credits

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Невеликий поріз чи подряпина зазвичай гояться без серйозних наслідків. Проте якщо в рану потрапляють бактерії й починають активно розмножуватися, може розвинутися інфекція, яка без лікування здатна призвести до небезпечних ускладнень, зокрема сепсису.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

Будь-яка рана контактує з бактеріями, адже вони природно присутні на шкірі людини. У більшості випадків імунна система успішно стримує їхнє розмноження, і тканини поступово відновлюються.

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Проблеми виникають тоді, коли патогенні мікроорганізми починають переважати захисні сили організму. У такому разі процес загоєння сповільнюється або зовсім зупиняється, а запалення посилюється.

Які симптоми можуть свідчити про інфекцію

Фахівці радять не ігнорувати такі ознаки:

біль, який посилюється;

почервоніння навколо рани, що збільшується;

наростання набряку;

гаряча на дотик шкіра;

жовті або зелені гнійні виділення;

неприємний запах;

розходження країв рани;

відсутність або значне уповільнення загоєння;

підвищення температури тіла;

озноб, слабкість або загальне нездужання.

Якщо одночасно з’являються кілька таких симптомів або вони швидко посилюються, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Не кожне почервоніння означає розвиток інфекції. У перші 24–48 годин після отримання травми навколо рани може спостерігатися легке почервоніння, помірний біль і відчуття тепла. Це природна запальна реакція організму, яка є частиною нормального процесу загоєння.

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Імовірність розвитку інфекції зростає, якщо рана:

глибока;

забруднена землею або пилом;

виникла після укусу тварини;

отримана внаслідок ножового чи вогнепального поранення;

містить сторонні предмети — скло, метал або скалки.

Також до групи підвищеного ризику належать люди з цукровим діабетом, захворюваннями судин, ослабленим імунітетом, а також курці.

Лікарі наголошують, що жовтуватий наліт на поверхні рани не завжди є ознакою інфекції. Під час нормального загоєння може утворюватися фібриновий наліт — природний елемент регенерації тканин. На відміну від гною, він зазвичай не має різкого запаху і не супроводжується наростанням болю чи почервоніння.

Коли потрібно звернутися до лікаря того ж дня

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Не варто відкладати медичну допомогу, якщо:

температура тіла різко підвищилася;

почервоніння швидко поширюється;

з’явилися рясні гнійні виділення;

біль став значно сильнішим;

від рани простягаються червоні смуги;

постраждала людина має діабет, онкологічне захворювання або суттєво ослаблений імунітет.

У таких випадках інфекція може швидко прогресувати та становити загрозу для життя.

Без своєчасного лікування інфекція здатна поширитися на навколишні тканини або весь організм.

Серед найнебезпечніших ускладнень медики називають:

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абсцес; сепсис (зараження крові); правець; сказ після укусу інфікованої тварини; газову гангрену.

Ці стани потребують негайної медичної допомоги.

Як правильно доглядати за раною

Щоб знизити ризик інфікування, експерти рекомендують якомога швидше промити рану чистою водою з милом, за потреби обробити сучасним антисептичним засобом та накласти стерильну пов’язку.

Перед кожною зміною пов’язки необхідно ретельно мити руки.

Водночас фахівці зазначають, що перекис водню більше не вважається універсальним засобом для обробки всіх ран, оскільки він може пошкоджувати тканини, які вже почали відновлюватися.

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Лікарі застерігають від самолікування інфікованої рани народними засобами або безконтрольного використання антибіотиків.

Якщо рана не загоюється протягом 7–10 днів, а її стан погіршується, необхідно звернутися до медичного закладу. Саме своєчасна діагностика та лікування допомагають запобігти небезпечним наслідкам і значно зменшують ризик розвитку тяжких ускладнень.

Нагадаємо, звичайне миття рук з милом або використання антисептика допомагає не лише запобігати інфекціям, а й боротися з антимікробною резистентністю. Фахівці ЦГЗ рекомендують мити руки 40–60 секунд, особливо після туалету, перед їжею, після вулиці чи контакту з тваринами. Антисептик (не менше 60% спирту) застосовують, коли немає води, але він не замінює повноцінне миття. Регулярна гігієна рук зменшує потребу в антибіотиках.

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