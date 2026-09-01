Звичайний сир призвів до трагедії: дитина впала в кому і померла через дев’ять років

Чотирирічний хлопчик впав у кому після вживання сиру

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Хлопчик, який дев’ять років перебував у комі помер через тяжкі наслідки зараження кишковою паличкою. Інфекцію в дитини виявили після того, як вона з’їла сир із непастеризованого молока.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Хлопчик з’їв сир із непастеризованого молока 2017 року. Невдовзі його стан різко погіршився. У дитини розвинувся гемолітико-уремічний синдром (ГУС) — рідкісне, але небезпечне для життя ускладнення інфекції, спричиненої певними штамами кишкової палички Escherichia coli.

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Через тяжкий стан хлопчик впав у кому, з якої більше не вийшов. Він помер 2026 року — через дев’ять років після зараження.

Чим небезпечний гемолітико-уремічний синдром

Гемолітико-уремічний синдром найчастіше вражає маленьких дітей. Він може спричинити ураження нирок, кровотворної системи та інших органів. У тяжких випадках пацієнтам необхідне лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Серед найпоширеніших симптомів інфекції Escherichia coli — сильні спазми в животі, діарея, зокрема з кров’ю, блювання, а іноді й підвищена температура. Більшість інфікованих одужують протягом кількох днів, однак у рідкісних випадках виникають серйозні ускладнення. Особливо вразливими є маленькі діти та люди похилого віку.

Який ризик несуть продукти із сирого молока

Молочні продукти з непастеризованого молока можуть становити більший ризик зараження, оскільки без термічної обробки в них здатні зберігатися небезпечні мікроорганізми.

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Саме тому такі продукти зазвичай не рекомендують маленьким дітям, вагітним, людям похилого віку та особам з ослабленою імунною системою.

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