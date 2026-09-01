- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 387
- Час на прочитання
- 2 хв
Звичайний сир призвів до трагедії: дитина впала в кому і померла через дев’ять років
Чотирирічний хлопчик заразився кишковою паличкою після вживання сиру із сирого молока. Інфекція спричинила тяжке ускладнення, після якого дитина впала в кому.
Хлопчик, який дев’ять років перебував у комі помер через тяжкі наслідки зараження кишковою паличкою. Інфекцію в дитини виявили після того, як вона з’їла сир із непастеризованого молока.
Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.
Хлопчик з’їв сир із непастеризованого молока 2017 року. Невдовзі його стан різко погіршився. У дитини розвинувся гемолітико-уремічний синдром (ГУС) — рідкісне, але небезпечне для життя ускладнення інфекції, спричиненої певними штамами кишкової палички Escherichia coli.
Через тяжкий стан хлопчик впав у кому, з якої більше не вийшов. Він помер 2026 року — через дев’ять років після зараження.
Чим небезпечний гемолітико-уремічний синдром
Гемолітико-уремічний синдром найчастіше вражає маленьких дітей. Він може спричинити ураження нирок, кровотворної системи та інших органів. У тяжких випадках пацієнтам необхідне лікування у відділенні інтенсивної терапії.
Серед найпоширеніших симптомів інфекції Escherichia coli — сильні спазми в животі, діарея, зокрема з кров’ю, блювання, а іноді й підвищена температура. Більшість інфікованих одужують протягом кількох днів, однак у рідкісних випадках виникають серйозні ускладнення. Особливо вразливими є маленькі діти та люди похилого віку.
Який ризик несуть продукти із сирого молока
Молочні продукти з непастеризованого молока можуть становити більший ризик зараження, оскільки без термічної обробки в них здатні зберігатися небезпечні мікроорганізми.
Саме тому такі продукти зазвичай не рекомендують маленьким дітям, вагітним, людям похилого віку та особам з ослабленою імунною системою.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що постійний свербіж шкіри не завжди пов’язаний із дерматологічними проблемами. Якщо висипу чи інших очевидних змін на шкірі немає, причину іноді варто шукати у роботі внутрішніх органів.