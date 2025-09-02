Звички, що шкодять мозку: 5 помилок, які притупляють розум

Мозок / © Pixabay

Під впливом постійного стресу та багатозадачності люди часто набувають звичок, які шкодять мозку, навіть не усвідомлюючи цього. Експерт із Гарварду Т. Александр Пуутіо назвав п’ять основних факторів, що поступово притупляють інтелект.

Про це повідомило видання Psychology Today.

1. Відсутність саморозвитку

Багато хто вважає, що інтелектуальні здібності є вродженими й незмінними. Але насправді їх можна розвивати завдяки навчанню та новому досвіду. Якщо нехтувати саморозвитком, розумові навички поступово слабшають.

2. Недостатній сон

Сон — це не лише відпочинок. У цей час мозок обробляє й закріплює отриману протягом дня інформацію. Хронічна нестача сну погіршує пам’ять, увагу, когнітивні здібності, настрій та швидкість реакції.

3. Вживання алкоголю

Алкоголь руйнує нейрони та знижує здатність мислити логічно. Дослідження свідчать, що він підвищує ризик судинних уражень мозку та хвороби Альцгеймера. Водночас навіть помірне вживання алкоголю негативно впливає на когнітивні функції.

4. Відсутність планів і структури

Мозок краще працює тоді, коли має чіткі цілі, завдання та дедлайни. Без планування зростає прокрастинація, а продуктивність і виконавчі функції знижуються.

5. Токсичне оточення

Людині складно розвиватися у середовищі, де домінує критика й негатив. Таке оточення поступово демотивує, заважає саморозвитку й знижує інтелектуальний рівень.

Пуутіо підкреслює: своєчасне усвідомлення цих звичок і робота над їх усуненням допомагають зберегти ясність розуму та підвищити продуктивність.

