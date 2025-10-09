ТСН у соціальних мережах

Здоров'я
182
1 хв

Звичний молочний продукт захистить зуби — його вживають всі українці

Дослідження показали, що вживання кефіру допоможе знизити ризик виникнення карієсу.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Кефір

Кефір / © Pixabay

Кефір допомагає знижувати ризик карієсу та запалення ясен через вплив на мікрофлору порожнини рота.

Про це йдеться у журналі Dentistry Journal.

З’ясувалося, що регулярне вживання кефіру зменшувало кількість Streptococcus mutans — ключових «карієсогенних» бактерій, послаблювало утворення зубного нальоту та покращувало показники пародонтиту.

Передбачуваний механізм — пробіотична дія мікроорганізмів кефіру (насамперед лактобацил та біфідобактерій), які конкурують із патогенами, виробляють органічні кислоти та антимікробні сполуки, стабілізуючи екосистему порожнини рота.

Важливо й те, що кефір — живий ферментований продукт. В імунокомпрометованих пацієнтів будь-які пробіотики вимагають обережності та консультації лікаря.

Раніше повідомлялося, що відтінок емалі зубів може сигналізувати про можливі захворювання.

