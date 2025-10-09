- Дата публікації
Звичний молочний продукт захистить зуби — його вживають всі українці
Дослідження показали, що вживання кефіру допоможе знизити ризик виникнення карієсу.
Кефір допомагає знижувати ризик карієсу та запалення ясен через вплив на мікрофлору порожнини рота.
Про це йдеться у журналі Dentistry Journal.
З’ясувалося, що регулярне вживання кефіру зменшувало кількість Streptococcus mutans — ключових «карієсогенних» бактерій, послаблювало утворення зубного нальоту та покращувало показники пародонтиту.
Передбачуваний механізм — пробіотична дія мікроорганізмів кефіру (насамперед лактобацил та біфідобактерій), які конкурують із патогенами, виробляють органічні кислоти та антимікробні сполуки, стабілізуючи екосистему порожнини рота.
Важливо й те, що кефір — живий ферментований продукт. В імунокомпрометованих пацієнтів будь-які пробіотики вимагають обережності та консультації лікаря.
Раніше повідомлялося, що відтінок емалі зубів може сигналізувати про можливі захворювання.