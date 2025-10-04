- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 1 хв
Звичний напій, який вживають всі українці, допоможе знизити ризик раку печінки
Учені назвали корисним вживання чаю у разі раку печінки.
Регулярне вживання чаю може стати додатковим та доступним способом знизити ризик раку печінки, особливо для людей із груп підвищеного ризику.
Про це йдеться у дослідженні Nutrients.
В експерименті взяли участь понад 2 тисячі пацієнтів з діагностованим раком печінки та майже 8 тисяч осіб без захворювання.
Дослідники порівняли звички учасників, зокрема споживання чаю, наявність вірусу гепатиту B та C, куріння, вживання алкоголю та якість питної води.
З’ясувалося, що люди, які на момент дослідження продовжували пити чай, мали на 49% менший ризик розвитку раку печінки порівняно з тими, що не п’или чай. Водночас у тих, хто припинив пити чай, ризик, навпаки, виявився вищим за середній.
Особливо помітною була захисна дія чаю у тих, хто вживав алкоголь: напій знижував ймовірність раку печінки майже наполовину. Автори вважають, що антиоксиданти та поліфеноли в чаї можуть відігравати ключову роль у цих процесах.
Раніше повідомлялося, що газована вода, енергетики, алкоголь та навіть деякі соки можуть завдавати несподіваної шкоди вашому волоссю.