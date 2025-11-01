Зимова хандра: експертка розповіла про чотитри прості кроки, які допоможуть подолати втому та поганий настрій

З настанням холодної пори року більшість людей страждають на депресію / © Pexels

З настанням холодної пори року, коли дні стають коротшими, багато людей мають такі проблеми як: поганий настій, постійна втома та поганий сон. Фахівці пояснюють, що ці симптоми можуть бути ознаками сезонної депресії.

Про це пише The Mirror.

Клінічна психологиня Амані Сама поділилася чотирма ефективними та водночас простими кроками, які допоможуть подолати сезонну «хандру».

Дотримуйтесь розпорядку дня

Найперше, що радить лікарка Амані, аби подолати сезонну депресію — це необхідність дотримуватися чіткого розпорядку дня.

«Розпорядок дня — це найголовніше. Вам потрібно розробити свій графік дня та розпочати його дотримуватися вже зараз», — наголосила спеціалістка.

Водночас вона наголошує, що не варто змінювати свої звички лише тому, що стало темно: слід дотримуватися звичайного для себе режиму та графіка сну.

«Те, що зараз вранці досі темно, це не означає, що можна лежати спати далі. Вам все одно потрібно дотримуватися ранкового режиму та виконувати ті справи, які ви зазвичай робите», — зауважила Амані.

Більше рухайтеся

Друга порада, яку Амані назвала не менш важливою для боротьби із сезонною депресією, полягає в тому, щоб залишатися активними та продовжувати дотримуватися здорових звичок, таких як: правильне харчування та регулярні фізичні вправи.

«Депресія не любить рухому ціль. Тому вам потрібно постійно рухатися, займатися спортом і добре харчуватися. Головне, що це потрібно робити навіть тоді, коли ви цього не хочете», — наголосила психологиня.

Підтримуйте соціальні зв’язки

Третій крок — це підтримка вашого соціального життя протягом зимових місяців. Експертка закликає уникати ізоляції та часто контактувати зі своїми друзями та родиною. Це також є необхідним складником гарного настрою.

«Вам потрібно підтримувати зв’язок з людьми. Зокрема, слід часто бачитися зі своїми друзями та родиною», — розповіла лікарка.

Вона також додала, що депресія «прогресує» тоді, коли люди ізольовані.

«Депресія любить ізоляцію. Ніби їй потрібна „окрема ціль“. Тому вам необхідне спілкування із людьми», — сказала вона.

Перебувайте на сонці

Насамкінець, Амані закликає людей, які борються із сезонною депресією, не забувати виходити на вулицю.

«Одна з головних теорій про те, чому люди страждають від зимової депресії, полягає у недостатній кількості сонячного світла. Також це може бути причиною порушення роботи мозку та зниження рівня серотоніну (гормон щастя — Ред.)», — зазначила психологиня.

Закликаючи людей отримувати більше сонячного світла та більше бувати на свіжому повітрі у холодну пору року, Амані також порадила приймати вітамін «Д».

Організм людини виробляє його, коли шкіра піддається впливу сонячного світла, тому вітамін «Д» важче отримати в зимові місяці.

Раніше експерти розповіли, що варто з’їсти, аби прогнати зимову нудьгу.

