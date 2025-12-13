Зимові віруси атакують: експерт назвав 6 змін, які рятують імунітет

Застуда / © pixabay.com

Взимку, коли сезон застуд і вірусів традиційно набирає обертів, зміцнити імунітет можна без радикальних рішень — достатньо скоригувати щоденні звички. Про це розповів дієтолог Ед Тулі, який назвав кілька простих кроків для підтримки організму в холодний період.

Про це повідомило видання Express.

Перш за все фахівець радить переглянути раціон. За його словами, харчування має бути різноманітним і насиченим кольорами: овочі та фрукти яскравих відтінків — зокрема морква, солодка картопля, болгарський перець і ягоди — містять антиоксиданти та вітаміни A, C і E, що підтримують імунні клітини.

Водночас експерт закликає зменшити кількість цукру й ультраоброблених продуктів, особливо в період свят. Алкоголь, зокрема солодкі напої на кшталт лікерів і сидру, також може негативно впливати на захисні функції організму. Для здоров’я кишківника, який безпосередньо пов’язаний з імунітетом, важливо отримувати достатньо клітковини — її джерелами є цільнозернові продукти, бобові, овочі, а також йогурт і кефір.

Не менш важливу роль відіграє сон. Хронічна нестача відпочинку, наголошує Тулі, робить організм більш вразливим до інфекцій, адже саме під час сну імунна система відновлюється та «перезавантажується».

Окремо дієтолог звертає увагу на вітаміни й мікроелементи. Вітамін C підтримує імунітет і міститься в цитрусових та ягодах. Вітамін D, дефіцит якого часто виникає взимку через нестачу сонячного світла, можна отримати з грибів. Корисним також є цинк — він міститься в м’ясі, морепродуктах, бобових і насінні. Завершує перелік куркума: її активна сполука куркумін має протизапальні та антиоксидантні властивості й допомагає організму ефективніше реагувати на інфекції.

