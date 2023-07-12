Коли зовсім нічого не хочеться робити: як боротися з лінню

Напевно, кожен з нас відчував лінь та апатію, коли нічого не хочеться робити, зранку важко прокидатися, щось важливе постійно відкладається на потім. Психологи стверджують, що такий стан має свої причини, а лінь - це вже прохання нашого організму про відпочинок. Чому виникає бажання нічого не робити та як це подолати – читайте далі.

Причини ліні

Відчувати, що нічого не хочеться – це нормально. Адже таким чином організм подає нам сигнали про втому та перевантаження. Ось перелік того, що може викликати стани незацікавленості у будь-якій діяльності.

Стрес і втома. Через стресові ситуації та постійне недосипання зникає мотивація до будь-чого. Невизначені цілі. Без конкретної мети важко почати щось робити. Коли ми не знаємо, чого хочемо, то взагалі нічого не робимо. Відсутність енергії. Зайнятість різними справами одночасно забирає велику кількість сил, виснажуючи нас. Низька самодисципліна. Відсутність самоконтролю та дисципліни можуть призводити до відкладання справ на потім.

Якщо ви виявили у себе хоча б одну з перерахованих причин, кілька наведених порад обов’язково вам допоможуть, коли зовсім нічого не хочеться.

Прийміть свій стан апатії та ліні

Зазвичай, коли нічого не хочеться робити, це означає, що ваш організм потребує часу на відпочинок та відновлення. Розуміння себе, потреб свого тіла – це ключ до вирішення проблеми. Ви не зможете ефективно діяти, виконувати свої повсякденні обов’язки та просто насолоджуватися життям, якщо виснажені. Дозволяйте собі нічого не робити, принаймні, один раз на тиждень. Виспіться, просто полежте на дивані, подивіться улюблений серіал.

Розберіться зі своїм емоційним станом

Тривога, стрес, занепокоєння, сум, відчуття безнадійності, страхи виснажують більше, ніж фізичні навантаження. Ці негативні емоції впливають на наше самопочуття та здатність ясно мислити. Спробуйте зрозуміти, які негативні емоції вас супроводжують протягом дня чи тривалого часу, та виявіть їхнє джерело. Що це може бути: новини, якісь глобальні світові процеси, чи зміни на роботі? Варто зменшити вплив джерела негативних емоцій або зовсім видалити його зі свого життя.

Спочатку виконуйте нескладну роботу

Не намагайтеся робити все і відразу. Коли ви знаєте, що доведеться робити щось складне чи рутинне, лише сама думка про це може викликати стрес. Складіть список усього, що потрібно зробити, розташовуючи справи у порядку пріоритетності. Зробіть спочатку те, що потребує негайного вирішення, інші справи залиште на потім. Починайте з того, що займатиме у вас 15 хвилин. Зроблена справа надасть вам ентузіазму та поверне бажання працювати. Потім дозвольте собі відпочинок.

Складіть особистий розклад

Якщо відсутня самодисципліна, вам важко розрахувати свій час на виконання повсякденних обов’язків, то розклад стане у нагоді. Немає потреби чітко розписувати свій графік, просто розрахуйте свій час для того, чим ви будете займатися кожного дня.

Ранкові ритуали.

Приготування їжі.

Робота.

Домашні обов’язки.

Зустрічі з рідними та друзями.

Хобі.

Відпочинок та сон.

Серйозно ставтеся до своїх потреб

Якщо ви ігноруватимете свої бажання, то можете погано почуватися і втратите смак до життя. Можливо вам хочеться зробити собі вихідний – робіть. Якщо хочете поїсти чогось смачненького, не відмовляйте собі у цьому. Коли вам хочеться більше часу проводити з рідними чи друзями – проводьте. Задоволення своїх бажань та яскраві емоції підвищують якість життя.

Послухайте музику, почитайте книжку, гуляйте на природі

Слухайте улюблену музику, читайте книжки. Коли щось робити не тому, що потрібно, а задля задоволення, тоді підвищується рівень енергії, піднімається настрій. Також більше гуляйте надворі – гармонія та краса природи заспокоює. Під час прогулянки можна відпочити та набратися сил.

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