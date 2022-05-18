Де і як зробити карту щеплень для виїзду за кордон

Де і як зробити карту щеплень для виїзду за кордон

Головний державний санітарний лікар розповів, де внутрішньо переміщені особи можуть зробити щеплення і отримати довідку про це.

Внутрішньо переміщені особи можуть зробити планові щеплення у будь-якому найближчому закладі, який надає первинну медичну допомогу.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

Календарь прививок

Пацієнту не потрібно укладати декларацію. Всі дані про щеплення, зроблені у медзакладі, одразу будуть внесені до електронної системи охорони здоров'я.

Лікар також зазначив, що в будь-якому найближчому медичному закладі можна взяти карту щеплень для виїзду за кордон.

"Я б радив брати довідку про проведення щеплення. Це єдина універсальна форма, яка діє зараз на період військового часу. Ця довідка також приймається і за кордоном, якщо людина переїжджає потім до іншої країни. Щеплення, які входять до національного календаря, проводяться безкоштовно", - розповів Кузін.

Нагадаємо, Ігор Кузін також розповів, які щеплення потрібно робити зараз дітям та дорослим.

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