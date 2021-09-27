Альтернатива контрацептивам: біологи розробили антитіла проти сперматозоїдів

Антиспермальні антитіла запобігають небажаній вагітності.

Американські біологи розробили антитіла проти сперматозоїдів, що можуть замінити відомі види контрацепції.

Дослідження опубліковали у Science Translational Medicine.

Антитіла були доставлені в піхву вівці разом з еякулятом. Вони зменшили кількість рухливих сперматозоїдів на 99%.

Побічна дія контрацептивів

Сучасна контрацепція пропонує надійний захист від небажаної вагітності, але має недоліки.

У гормональних контрацептивів багато побічних ефектів:

зміна менструального циклу,

нудота,

мігрень,

депресія

Деякі жінки не можуть приймати контрацептиви, що містять естрогени, через збільшення ризику появи тромбозів. Тож, потрібна альтернатива.

Антитіла до сперматозоїдів - альтернативна контрацепція

У природі існує ще один механізм контрацепції. У деяких жінок виробляються антитіла до сперматозоїдів. Такі антитіла при високій концентрації сперматозоїдів склеюють їх в купки, що не дозволяє їм пробратися скрізь вагінальний слиз.

При більш низькій концентрації сперматозоїдів антитіла сприяють утворенню комплексів з муциновими волокнами. Раніше ці антитіла використовували для створення контрацептивних вакцин, але дослідження зазнали фіаско. З огляду на них, вчені не могли гарантувати подальше відновлення фертильності.

Як проходив експеримент

Американські спеціалісти на чолі з Семюелем Гавкотом з Університету Північної Кароліни розробили антиспермальні антитіла, що вводяться локально в піхву. Для збільшення стабільності таких антитіл вони прикріпили ділянки зв'язування антигену до імуноглобулінів G. Антитіла націлені на антиген CD52 з приєднаним гліканов. Така форма CD52 розташована тільки на поверхні сперматозоїдів чоловіків і шимпанзе, і при цьому не зустрічається в організмі жінок.

Потім біологи вирішили перевірити дію засобу. Вони ввели 33 мікрограма антиспермальних антитіл в піхву вівці, а потім впорснули людську сперму, яку здали добровольці.

Попередньо в ній виміряли загальну кількість сперматозоїдів і число рухомих форм. Через дві хвилини у вівці зібрали рідкий вміст піхви, і під мікроскопом порахували кількість прогресивно-рухливих сперматозоїдів, що пересуваються по прямій лінії і мають найбільші шанси досягти яйцеклітини.

Після обробки антитілами кількість прогресивно-рухливих сперматозоїдів знизилося на 99%.

Нейтралізуюча здатність антиспермальних антитіл (зелений і синій стовпчики) і IgG у порівнянні з фізіологічним розчином

Правда, на цьому вчені зупинилися. Вони не можуть продовжувати експеримент, щоби дізнатися здатність антитіл ефективно запобігати вагітності. Експерименти на шимпанзе в США заборонені. Поки ім доведеться розв'язати, що саме відбувається із антитілами далі.

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