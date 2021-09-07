Перші ознаки вагітності: 5 ранніх симптомів до тесту і затримки місячних

Про те, що зачаття відбулося, можна дізнатися за лічені години. Є кілька перших ознак вагітності, на які жінки відразу не звертають уваги. Однак ранній фактор вагітності можна виявити в крові протягом доби після статевого акту.

Бажана вагітність чи ні, жінки в будь-якому випадку прислухаються до свого організму до початку циклу. І лише деякі можуть розгадати його підказки. Якщо вам не терпиться дізнатися, чи настала вагітність ще до покупки тесту, читайте про перші ознаки зачаття.

На який день після зачаття з'являються ознаки вагітності

Через 24-28 годин після зачаття до затримки в крові жінки можна виявити ранній фактор вагітності. Його рівень зростає в першому триместрі, однак перед пологами ця речовина повністю зникає з організму. Яйцеклітина зазвичай запліднюється за 12-24 години після овуляції. Потім вона гине.

Коли проявляються симптоми? Найчастіше тоді, коли ембріон прикріплюється до стінки матки, і починається вироблення ХГЛ (хоріонічний гонадотропін) - гормону, який виробляє зовнішня оболонка зародка, і в нормі визначається в крові і сечі жінки тільки при настанні вагітності.

Саме це сприяє початковим змінам гормонального фону.

Хоріонічний гонадотропін людини

Але жінки починають помічати перші симптоми вагітності тільки після імплантації - через 7-10 днів після овуляції. Хоча кожен випадок індивідуальний, саме тому сказати напевно, через скільки днів можна дізнатися саме про вашу вагітності, буде складно.

Які відчуття у перші дні вагітності

У когось перша симптоматика настання вагітності може виявлятися дуже явно, а хтось її спочатку зовсім не помітить.

Одиниці жінок можуть відчути, що завагітніли відразу після зачаття. І це будуть інтуїтивні, підсвідомі відчуття, які медицина пояснити не може. Як правило, проявляються ознаки вагітності не раніше 8-10-го дня з моменту запліднення яйцеклітини.

Діагностика на ранніх термінах можлива за кількома ознаками. Перший - це затримка менструації.

"Перша ознака вагітності - це затримка менструації. Але багато жінок не знають, що таке нормальний регулярний цикл. При вагітності мінімум 25% жінок мають кров'янисті виділення в перші місяці вагітності. І відрізнити менструацію від имплантационної кровотечі можуть не всі. Найчастіше затримка менструації буває у молодих жінок. Нормальним вважається цикл від 21-35 днів + - 7 днів ", - говорить акушер-гінеколог, лікар-дослідник, керівник Міжнародної Академії Здорової Життя Олена Березовська.

Перші ознаки вагітності

Перші ознаки вагітності

Крім затримки менструації при вагітності ніяких інших симптомів може і не бути. Але при затримці, слід почекати 5-7 днів, а потім зробити тест на вагітність. Якщо тест виявиться помилковим (показує одну смужку за відсутністю місячних), повторіть його через 2-3 дня.

Ще один метод діагностики вагітності - лабораторний. Дослідження визначить рівень ХГЛ, що виникає в крові з появою вагітності.

"Рівень ХГЛ до 5 одиниць може бути і не у вагітних жінок. Про вагітність ми говоримо, коли рівень хоріонічного гонадотропіну вище за 25 мМО / мл", - розповідає Олена Березовська.

УЗД має свої похибки, тому лікарі не рекомендують робити часті дослідження на ранніх термінах вагітності. Ультразвукове дослідження підтвердить наявність вагітності не раніше 3-4 тижні після запліднення.

Ультразвукові хвилі нагрівають тканини, що для плода перших тижнів небезпечно. На більш пізніх термінах УЗД вважається безпечним способом діагностики.

Далі розглянемо інші найбільш часті симптоми вагітності, які зазвичай проявляються у жінки.

Болить внизу живота

Багато жінок стикаються з подібними відчуттями напередодні менструації. Здавалося б, нічого незвичайного не відбувається, і, якщо болить низ живота, значить критичні дні не за горами. Але не все так однозначно. Часто низ живота починає нити не за добу-дві до настання місячних, а за 5-7 діб, коли до них ще занадто рано. І тільки коли цей біль повторюється щодня і менструація не настає вчасно, жінка може задуматися. Насправді ж увесь цей час в організмі відбуваються зміни, а болі внизу живота спричинені імплантацією плодового яйця в порожнині матки. Зазвичай це відбувається на 3-4-й день після статевого акту. Ще дві доби необхідно для того, щоб відбувся процес заглиблення заплідненої яйцеклітини в ендометрій. Втім, не варто забувати, що може боліти живіт і через низку інших причин, не завжди спричинених вагітністю, і краще проконсультуватися з лікарем.

Сонливість і втома

Сьогодні багато жінок живуть в такому ритмі, що нікого не здивуєш втомою наприкінці робочого дня.

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Але втома може відрізнятися. Якщо ще тиждень тому, стомившись від фізичного або емоційного навантаження, ви знайшли час на відпочинок і швидко відновили сили, то під час вагітності така втома буде тільки накопичуватися. А якщо зранку прокидатися із дзвіном будильника стало складніше, а протягом дня вам постійно хочеться прилягти і відпочити – це рання ознака того, що в організмі вже йдуть зміни, пов'язані це із гормональним фоном жінки. Також може трохи підніматися температура тіла, але не вище 37,5 градусів. Тести на вагітність тоді, як правило, ще не показують дві смужки.

Чутливість грудей

У багатьох жінок така чутливість з'являється за декілька днів до менструації, і судити тільки за цією ознакою про можливу вагітність, звичайно ж, не варто.

Але деякі жінки відзначають, що чутливість грудей під час вагітності набагато сильніша, ніж перед менструацією. До того ж можуть відбутися незнайомі вам раніше зміни – збільшиться розмір грудей, стануть більш помітні вени на молочних залозах, потемнішають або стануть більш чутливими до болю соски. Словом, якщо підозрюєте, що вагітні, добре вивчіть свої груди і зверніть увагу на те, чи не відбувається з ними чогось незвичайного.

Часті сечовипускання

Часто жінки чекають на цей симптом в третьому триместрі вагітності, і пов'язано це з тим, що плід вже досить великих розмірів і тисне на верхню частину сечового міхура, що спричиняє часто ходити до туалету.

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На ранньому терміні причиною частого сечовипускання може бути зміна гормонального фону, зокрема гормону ХГЛ (хоріонічного гонадотропіну людини – того самого, який "показує" дві смужки на тесті). Він, зокрема, відповідає і за частішання сечовиділення. Матка вагітної жінки вже в перші тижні вагітності, хоч і незначно, але збільшується і тисне на задню стінку сечового міхура, спричиняючи механічне подразнення і, як наслідок – бажання частіше відвідувати "дамську кімнату", особливо вночі.

Зміна стану шкіри

Іноді у жінок напередодні менструації з'являється висип на обличчі. Якщо ви не з їх числа, а висипання на шкірі несподівано з'явилися, є привід задуматися про можливу вагітність. Подібні висипання належать до раннього токсикозу вагітних. Вони з'являються через зміни гормонального фону жінки, і, як правило, до моменту, коли вона вже знає, що точно вагітна, висип зникає. Але слід пам'ятати, що ця ознака виявляється далеко не у всіх і може залежати від загального стану здоров'я жінки і її харчування.

Слизові виділення

Збільшення кількості вагінального секрету нормально при наступеніі вагітності. Однак точно вам скаже лікар після індивідуального огляду. Якщо виділення рідкі, сіро-білі, з неприємним запахом або, навпаки, стали сирнистими, пластівчастими або гнійними, є ризик виникнення молочниці.

Другорядні ознаки вагітності

Наступні симптоми можна назвати другорядними - менш популярними покажчиками на те, що жінка завагітніла. І все ж часто саме на них перш за все звертають увагу майбутні мами.

Зміна смакових уподобань

Різке бажання солоного, кислого або солодкого - класичні для багатьох жінок. Іноді їм хочеться чогось зовсім екзотичного: мило, крейда, зубний порошок також зустрічалися в списках переваг. На більш пізніх термінах екзотика відходить, а ось переваги залишаються. Хтось не може відмовитися від манної каші всю вагітність, а хтось від маминих огірочків.

Підвищення базальної температури

Температура, яку можна зареєструвати уві сні і відразу після пробудження - це найнижча температура тіла протягом доби. Вимірювання базальної температури - один з найпростіших і доступних способів визначення овуляції.

Жінки, які чітко стежать за менструальним циклом, можуть помітити незначне підвищення температури до 37,5 градусів. Так буває через підвищення рівня прогестерону.

Перепади настрою

Гормональний сплеск вносить свої корективи і в емоційний фон жінки. Вагітним дуже властива різка зміна настрою, від веселощів до смутку або сліз.

Що робити при настанні вагітності

Після того, як тест або аналіз крові підтвердить вагітність, варто звернутися до лікаря.

Діагностика вагітності важлива. Вам належить встати на облік в жіночій консультації і зустрітися з лікарями, які виключать ризик позаматкової вагітності, спадкові та генетичні захворювання плода.

Раціон, терміни скринінгових обстежень, прийом вітамінів для підтримки здоров'я жіночого організму і плода також розпишуть фахівці.

Змініть косметику. Догляд за обличчям і тілом під час вагітності специфічний. Підберіть гіпоалергенні засоби без барвників та ароматизаторів.

Візьміть за правило вимірювати тиск вдень і ввечері, особливо, якщо відчуваєте головний біль.

Додайте в меню листові овочі і фрукти. Особливу увагу зверніть на продукти, багаті магнієм. Під час вагітності мікроелемент, який регулює роботу кишечника, має антистресову дію і важливий для профілактики підвищеного тонусу матки, просто необхідний. Магнієм багаті: гречка, пшоно, морква, шпинат, абрикоси, персики, малина, кунжут, горіхи. Аа ось Чай і кава магній виводять.

Включіть в раціон продукти, що містять фолієву ксілоту. У спаржі, брокколі, листкової зелені, буряку її багато. А про додатковий прийом препаратів з метафоліном вам розповість лікар індивідуально.

При запамороченні обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Щоб полегшити нудоту і печію, пийте більше води, а солодощі виключіть. Введіть легкі перекуси - не робіть проміжки між прийомами їжі занадто довгими.

У статті використані матеріали / дослідження з таких джерел:

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