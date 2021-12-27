Біль у животі: коли потрібно терміново викликати лікаря

Біль у животі: коли потрібно терміново викликати лікаря

Біль внизу живота - частий симптом, з яким люди звертаються за медичною допомогою. Як розпізнати небезпеку?

Гострий біль в животі - симптом дуже неспецифічний, в більшості випадків точно встановити хворобу може тільки лікар після ретельних огляду та лабораторного дослідження.

Перші ознаки небезпечного стану при болі в животі

Різкий біль внизу живота - привід для звернення до лікаря. При цьому заборонено приймати знеболюючі препарати, які можуть замаскувати справжню картину хвороби і ускладнити діагностику.

Для правильної постановки діагнозу важливі характеристики болю. Лікар обов'язково спитає про те, які події передували початку болю, де болить, а також виявить супутні симптоми (блювота, лихоманка, діарея та ін.), Наявність вагітності, зв'язок з менструальним циклом у жінок - також важлива інформація для нього.

Причини гострого болю в животі

Біль внизу живота у чоловіків або жінок частіше виникає при захворюваннях сечостатевої та травної систем. При виникненні цього симптому можна запідозрити наступні стани і захворювання:

Апендицит

Запалення апендикса (червоподібного відростка сліпої кишки) - це дуже небезпечно.

Основна ознака апендициту - біль в нижній частині живота. Біль зазвичай локалізована справа, але при нетиповому розташуванні апендикса може виникати в лівій або середній частині живота.

Крім болю у хворих спостерігається тахікардія (прискорене серцебиття), нудота, лихоманка, блювота, озноб.

Гостра кишкова непрохідність

Стан може провокувати гострий біль в нижній частині живота, особливо коли патологічний процес розташовується в нижніх відділах кишечника.

Основна ознака гострої кишкової непрохідності - раптовий біль переймоподібного характеру, плюс блювота, запор, здуття (гази не відходять).

Обмеження пахової грижі

Виникає раптово, частіше після сильного фізичного напруження.

Основний симптом пахової грижі - спочатку біль виникає в нижніх відділах, потім поширюється на весь живіт. Хворий часто не може точно визначити її локалізацію.

У перші години може з'явитися рідкий стілець, потім, навпаки, відходження газів, стільця припиняється. Виникає блювота. Стан людини швидко погіршується.

Гостра затримка сечі при сечокам'яній хворобі, онкологічних процесах в сечовивідних органах, аденомі простати у чоловіків

Для цього стану характерні болі внизу живота, людина відчуває переповнення сечового міхура, сильні позиви до сечовипускання, але самостійно помочитися не може.

Апоплексія яєчника

Основний симптом апоплексії яєчника - різкий біль внизу живота, що віддає в задній прохід, поперек. Можуть з'явитися запаморочення, блювота, нудота, слабкість, обумовлені крововтратою.

Стан найчастіше відбувається після фізичного навантаження, статевого акту в другій половині або середині менструального циклу.

Гостре запалення придатків матки

Основний симптом гострого запалення придатків матки - тягнучі, ниючі болі внизу живота. Якщо запальний процес розвивається після пологів, абортів, то виникає різкий біль, погіршується стан жінки, з'являються нудота і блювота, підвищується температура тіла.

Перекрут ніжки кісти яєчника

Це гострі гінекологічний стан, що розвивається при порушенні кровотоку по судинах в ніжці кісти. При цьому відбувається відмирання кісти яєчника. Виникає різкий біль внизу живота з боку ураженого яєчника, нудота, лихоманка.

Позаматкова вагітність

Основний симптом позаматкової вагітності - гострий біль внизу живота, яка швидко наростає, віддає в пряму кишку, посилюватися під час дефекації. У разі розриву маткової труби біль посилюється, з'являються кров'янисті виділення зі статевих шляхів, стан швидко погіршується.

Біль внизу живота при вагітності - може говорити про загрозу вагітності, особливо якщо супроводжується кровотечею із статевих шляхів. Також причиною виникнення гострого болю внизу живота можуть бути передчасне відшарування плаценти, передлежання плаценти.

Біль може поширитися на весь живіт, віддаючи в пряму кишку, поперек, може з'явитися кровотеча.

Гострі запальні процеси в простаті (передміхуровій залозі), яєчках, їх придатках у чоловіків (гострий простатит, орхіт, орхоепідідіміт, статеві інфекційні захворювання - хламідіоз, гонорея).

Хронічні захворювання статевих органів - проявляються ниючі (нечіткими) болями, що посилюються при загостренні.

Що робити, якщо заболів живіт: перша допомога

Лікар-терапевт, лікар-гастроентеролог Анна Васкес Абанто консультує.

Сила болю говорить про характер захворювання черевної порожнини.

Різкий біль, як від удару ножем в живіт характерний для прориву виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.

Ниючий, колючий, ріжучий, переймоподібний біль, що віддає в ногу чи поперек і супроводжуються різями та почастішанням сечовипускання, характерний для захворювання нирок.

Зв'язок болю з прийомом їжі (виникнення болю натщесерце, або після вживання їжі), сечовипусканням

При запаленні жовчного міхура і панкреатиті болю можуть з'явитися після вживання жирної, смаженої їжі, зловживання алкогольними напоями.

Комбінацію болю з іншими симптомами (підвищенням температури тіла, нудотою, блювотою, затримкою стільця або проносом). При харчових інфекціях переважаючими симптомами є інтоксикація організму і пронос, на тлі яких можуть з'являтися болі в животі.

Ніколи не вживайте при болю в животі знеболюючі засоби, якщо невідома причина її виникнення. Застосування медикаментів може змінити клінічну картину захворювання і сильно ускладнити постановку правильного діагнозу.

До якого лікаря при болі в животі звертатися

Перш за все викликайте швидку чи телефонуйте сімейному лікарю. Але найчастіше пацієнт з болями в животі потрапляє на прийом до хірурга, якому ви можете допомогти в постановці правильного діагнозу своїм чітким і детальним описом больового синдрому та клінічної картини захворювання.

Позитивний результат хвороби безпосередньо залежить від вашого раннього звернення до лікаря, своєчасної постановки правильного діагнозу і призначення адекватного лікування.

Біль в животі - симптом, що ніяк не можна ігнорувати чи лікувати самостійно. Особливо, якщо вас мучить гострий раптовий біль. Тому не зволікайте.