Трава чистотіл: властивості і застосування рослини

Чистотіл - це трава з великими жовтими квітами, на зламах стебел яких виступає помаранчевий сік. Багато безжально викорчовують кущі і викидають їх на смітник, навіть не підозрюючи, що знищують цінну лікувальну рослину, що допомагає при лікуванні багатьох хвороб і дефектах шкіри.

Сік чистотілу, настої, подрібнена трава чистотілу - все застосовувалося в народній медицині. Але фіторецепти з цієї трави можуть як допомогти, так і нашкодити.

Лікуватися чистотілом без консультації фітотерапевта небезпечно не лише для здоров'я, але і для життя, адже рослина вважається отруйною, тому слід дотримуватися заходів безпеки.

Навіть збирати чистотіл потрібно правильно, зрізуючи траву чистотілу, руки зволожуються соком рослини, тому слід стежити за тим, щоб сік не потрапив в очі. Найкраще в цілях безпеки використовувати захисні окуляри і рукавички.

Загальні відомості про траву чистотіл

Про цілющі властивості чистотілу люди знали споконвіку. У давнину лікарі відносили чистотіл до рослин, які здатні очищати організм. Залежно від лікувальних властивостей чистотіл придбав, крім своєї основної назви, ще кілька другорядних.

Трава чистотіл проростає в змішаних лісах, по узліссях, чагарниках. У природі цей вид росте в південній частині Європи і в Середземномор'ї, зустрічається також в Північній Америці. Туди його завезли як ліки від бородавок.

Назва з'явилася тому, що рослину почали застосовувати в народній медицині як засіб проти шкірних захворювань - прищів, вугрів, лишаїв, пігментних плям, веснянок. Також його використовували для виведення бородавок, у зв'язку з чим він придбав назву "бородавник".

В даний час, чистотіл застосовують не тільки в нетрадиційній медицині для лікування різних захворювань. У науковій медицині він також придбав велику популярність - все ширше практикується зовнішнє застосування чистотілу.

Мається на увазі не тільки зведення бородавок сирим соком, але і лікування інших шкірних хвороб відваром (чаєм) з чистотілу. Пояснюється це тим, що деякі алкалоїди мають бактерицидну дію. Крім того, рослина містить сапоніни, флавоноїди, трохи ефірного масла, каротиноїди і ферменти.

Корисні властивості чистотілу

За складом чистотілу можна судити про те, що ця рослина має злегка заспокійливу, протиспазматичну (на бронхи, кишечник) і жовчогінну дію. Збудлива дія на судини веде до невеликого підвищення кров'яного тиску. Тому чистотіл застосовують при млявій роботі кишечнику, хворобах шлунка і застої жовчі.

Своїми лікувальними властивостями трава чистотіл зобов'язана великій кількості отрут (їх більше двадцяти) - він вбиває багато видів бактерій.

У народі здавна вважається, що чистотіл допомагає від ста хвороб.

Також читайте Чим корисний березовий сік

Насамперед, він — відповідно до своєї назви — бореться зі шкірними проблемами — коростою, екземою, фурункульозом, вуграми і грибками різних видів, а також бородавками, кондиломами, поліпами і навіть мозолями. Хворі місця змазують соком чистотілу або приймають ванни з його відваром — до речі, вони не тільки є загальнозміцнювальні, але дуже корисні для дітей, які страждають на алергії і діатез. Чистотіл — чудовий засіб від герпесу. За перших ознак цієї неприємності, коли губи починають свербіти, пекти і поколювати, можна сміливо змащувати їх настоянкою або свіжим соком чистотілу.

Чистотіл також лікує хвороби дихальних шляхів (бронхіальну астму, туберкульоз, кашель, коклюш), шлунково-кишкового тракту (виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, запалення кишківника, рак шлунка, коліт), а також гепатит, ревматизм і проблеми зі щитовидною залозою.

Getty Images

Шкода чистотілу і коли він протипоказаний

Чистотіл може бути небезпечний для людини, тому приймати його всередину потрібно вкрай обережно: те, що в краплі є ліки, в чашці стає отрутою. Тому краще не призначати чистотіл як ліки самим, а довіритися лікарю, та й приймати його все-таки краще під його наглядом. А знизити рівень токсичності допоможуть молочні продукти - молоко, сир, кефір, ряжанка.

Самостійне лікування чистотілом може привести до паралічу центральної нервової системи, судом, посилення слиновиділення і секреції травних соків, підвищення тонусу кишечника і матки.

Будьте обережні, прийом настою чистотілу всередину протипоказаний:

вагітним,

хворим на хронічну ішемічну хворобу серця (стенокардію, інфаркт міокарда),

при гіпотонічній хворобі,

при проносах і підвищеній сонливості.

Застосування чистотілу при захворюваннях і в косметології

Для красивої шкіри трава чистотілу застосовується в складі лосьйонів і тоніків.

Чистотіл добре допомагає при проблемах жирної шкіри обличчя.

Так, якщо залити склянкою горілки столову ложку подрібненої трави чистотілу та дві столові ложки меліси і настояти тиждень в темному прохолодному місці, вийде прекрасний лосьйон, який позбавить вас від зайвої секреції шкірного сала, вугрів і комедонов. Протирати обличчя таким лосьйоном потрібно тільки один раз в день - ввечері, попередньо очистивши шкіру обличчя.

Такою ж дією володіє і лосьйон взятих в рівних частках (найкраще - по чайній ложці) квітів лікарської ромашки, листя мати-й-мачухи і трави чистотілу і деревію. Подрібнені рослини потрібно залити водою, прокип'ятити протягом п'ятнадцяти хвилин, остудити, процідити і додати три столові ложки горілки і одну столову ложку камфорного спирту.

У лікуванні та догляді за зовнішністю однаково корисні сік, відвар та настоянка чистотілу. Зробити їх зовсім неважко. Для того, щоб отримати сік чистотілу, потрібно нарвати трави — до того ж не тільки наземну її частину, але і коріння, ретельно вимити і перемолоти на м'ясорубці. Одержаний в результаті зелений сік, якого буде досить багато, треба перелити в чисту банку, закрити кришкою і поставити в холодильник. За кілька днів, коли він почне бродити і булькати, потрібно відкрити банку, щоб вийшов газ. Після того, як ви зробите це ще двічі, сік буде готовий.

Приготувати відвар ще простіше: перемелений на м'ясорубці чистотіл помістити в банку так, щоб була заповнена рівно половина, залити окропом і почекати, поки охолоне — готово!

Настій готується так само, тільки перемелений чистотіл віджимають і проціджують, сік заливають горілкою в співвідношенні один до одного і ставлять у темне місце на два тижні.

Відвар чистотілу з каланхое допомагає при зубному болю. Для цього сік чистотілу (1 частина), сік каланхое (1 частина) потрібно змішати, змочити ватку і прикласти до хворого місця.

Сік чистотілу за рекомендацією фітотерапевта може застосовуватися при захворюваннях шлунка.

Пити його так: перший день по 1 чайній ложці 3 рази на день до їжі. А в другий і подальші дні приймати по 1 столовій ложці 3 рази на день до їди.

Кажуть і про лікуввальний ефект чистотіла для лікування аденоми простати. Потрібно змішати сік чистотілу 1:1 з горілкою і приймати суміш краплями один раз на день вранці натщесерце. Розчиняти в 1/3 склянки води. Перший день приймати 1 краплю суміші, на другий день - 2 краплі і так поступово довести до 30 крапель на прийом. Після цього приймати розчин чистотілу і горілки в порядку спадання, поки знову не дійдете до 1 краплі на прийом. Потім необхідно зробити перерву на 10-12 днів і повторити курс.

Таке лікування проводять раз на рік. Ще при аденомі потрібно щодня пити до або після їжі по 1/2 склянки міцного настою лушпиння цибулі. Це засіб також добре діє на роботу нирок і серця.

Getty Images

Як заготовити чистотіл в домашніх умовах

До містичних властивостей чистотілу належить його здатність впливати на наш настрій. Кажуть, ті, хто носить з собою гілочку чистотілу — неважливо, свіжу або сушену — стають більш доброзичливими і терпеливими до людей— вони припиняють сваритися з друзями, близькими і конфліктувати з колегами. Захищає чистотіл і тих, на кого чекає судова тяганина або з'ясування стосунків з керівництвом.

Але як правильно заготовлювати чистотіл?

Перш за все слід пам'ятати, що ми маємо справу з отруйною рослиною. Перед тим як збирати траву чистотіл, зверніться до фахівця-гомеопата.

"При зборі трави чистотілу необхідно звертати особливу увагу на його зовнішній вигляд. Лише так ви визначите, чи годиться трава для використання в лікувальних і побутових цілях. Для збору придатні рослини, які мають насичений зелений колір. Якщо ж забарвлення рослини блідувато, то краще його не зривати. Листя не повинні бути вражені. і намагайтеся збирати траву там, де чисто - в лісі, віддалік від трас і доріг ", - пише фітотерапевт Ілля Рощин.

Збирають чистотіл в суху погоду. Так він не буде гнити і швидше засохне.

А зберігати чистотіл краще в кошику, мішку в тіні, в пов'язаних пучках, підвішених в сухому місці.

Термін придатності сухого чистотілу становить 3 роки.

Думка лікаря про чистотіл

Терапевт Ілля Рощин, який написав книгу про чистотіл, вважає цю траву унікальним засобом, який може використовуватися дуже широко при лікуванні від простих захворювань, наприклад нежиті, до хронічних захворювань людей похилого віку, таких як суглобовий ревматизм, гіпертонія. Крім того, чистотіл можна успішно застосовувати в комбінації разом з іншими видами лікування.

"В окремих випадках доцільно застосовувати сильнодіючі препарати з чаєм з цілющих трав для очищення печінки і крові або еліксиром для стимулювання імунітету, - пише Рощин.

Ще однією важливою сферою застосування лікарських рослин і чистотілу зокрема, є профілактика - очищення організму. Виявляється практику пити чистотіл для очищення організму, придумали ще на Сході.

Рощин у своїй книзі "Чистотіл" розписує давню практику країн Сходу очищення організму в похилому віці.

Екстракти, мазі, настої, відвари, які заварюють фітотерапевти для лікування шкірних захворювань, проблем носоглотки і ротової порожнини, для зовнішнього застосування і вживання перорально ефективні. Однак варто пам'ятати, що лікування чистотілом, як і іншими травами не швидка, яка потребує часу і обов'язкової консультації з питним фахівцем.

У статті використані матеріали / дослідження з таких джерел:

Ілля Рощин "Чистотіл"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання