Чоловік помолодшав на 10 років, просто змінивши адресу: як йому це вдалося

Будинок на природі / © Pexels

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Експерт із довголіття розповів, як йому вдалося омолодити себе на 10 років — просто змінивши місце проживання.

Про це пише Daily Mail.

Десять років тому доктор Девід Фурман, доцент і керівник проєкту 1000 Immunomes Project у Стенфордському університеті, жив у місті в Каліфорнії, страждав від мігреней і постійно приймав ібупрофен для зняття болю.

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Називаючи своє життя «досить стресовим», він вважав, що його організм старіє в «турборежимі». Постійні головні болі були для нього тривожним сигналом.

Щоб перевірити свою підозру, він здав аналіз крові на маркери запалення. До свого шоку, він виявив, що хоч його біологічний вік — 39, рівень запалення в організмі відповідав 42-річному чоловікові. Розчарований, він зрозумів: якщо нічого не змінить, його чекає передчасне старіння, хронічні захворювання (як-от діабет і серцеві хвороби) та психічний занепад.

Щоб уникнути цього, доктор Фурман вирішив переїхати з дружиною та двома дітьми до лісу на півдні Каліфорнії, аби покращити здоров’я всієї родини. Завдяки змінам у способі життя та харчуванні, протягом трьох років у лісі йому вдалося зменшити свій біологічний вік на 10 років.

У 2016 році родина переїхала до невеликої двокімнатної хатини біля струмка в лісистій місцевості Сан-Ґреґоріо, приблизно за 30 хвилин їзди від Стенфорду. У будинку не було ані пластикових речей, ані промислових мийних засобів. Вони не користувалися електронікою, а світло вимикали о 19:30 — замість ламп запалювали свічки, щоб налаштуватися на сон.

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«Ми не еволюціонували, сидячи в кріслі перед екраном і при яскравому електричному світлі», — згадує Фурман.

Він також щодня робив 10–15 підтягувань перед роботою, а у вихідні — грався з дітьми на природі, ловив рибу та збирав ягоди. На роботу він брав здорові обіди — рулетики з лосося в листі салату з чорницею. Таке харчування багате на магній, омега-3 та антиоксиданти, які покращують роботу мозку.

Замість вітамінних добавок, він надавав перевагу свіжим органічним продуктам, зокрема малині й броколі, які «живлять мікробіом». А здоровий мікробіом пов’язують із кращим психічним здоров’ям та нижчим ризиком раку.

«Я почувався чудово, енергії було вдосталь, мігрені зникли», — каже Фурман.

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Поліпшення відчув не лише фізично. Він розповідає, що став продуктивнішим: за рік написав три наукові статті — більше, ніж зазвичай. Після трьох років у лісі Фурман знову здав аналізи. Його запальний вік знизився з 42 до 32 років — на ціле десятиліття молодше за біологічний.

А що ж ліс

Наукові дослідження підтверджують: перебування в природі дійсно корисне. У 2019 році вчені з Ексетерського університету з’ясували, що «лісові ванни» (перебування серед природи) хоча б по 120 хвилин на тиждень покращують здоров’я та самопочуття.

Дані дослідження охопили понад 20 000 осіб, які брали участь у Національному моніторингу взаємодії з природою у Великій Британії. Виявилося, що ті, хто проводив два і більше години на природі щотижня, частіше оцінювали своє здоров’я як хороше.

Позитивний ефект спостерігався незалежно від віку, статі, зайнятості чи стану здоров’я.

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Дослідник доктор Метью Вайт наголосив: неважливо, де саме проводити ці години — на пляжі, в парку чи в лісі. Головне — хоча б дві години на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік пройшов серію процедур в турецькій клініці, щоб досягти більш молодого вигляду. Результати шокують: дехто стверджує, що він має на 40 років молодший вигляд.