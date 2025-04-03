Чому не виходить схуднути: найпоширеніші помилки

Поступове і повільне схуднення не тільки корисне, а й більш стійке

Реклама

Люди, які худнуть, часто не приділяють належної уваги питному режиму, уникають жирів і недоотримують білка. Крім цього, є ще низка причин.

Популярні помилки, які заважають зменшити вагу

Підвищені фізичні навантаження

Одна з головних помилок під час зниження ваги — потрібно менше їсти і займатися спортом. Такий підхід не завжди виправдовує себе. Швидше за все, якщо ви перевантажуватимете організм фізичними вправами, ви схуднете, але тільки на період, поки вперто займаєтеся. А потім вага повернеться до колишньої цифри. Набагато важливіше звертати увагу на продукти, які ви споживаєте.

Реклама

Знежирена дієта

Як тільки людина вирішила схуднути, вона починає споживати знежирену їжу. Насправді жири постачають організмові енергію і мозок, переважно, теж складається з жирів. Якщо їх недостатньо, в організмі порушуються процеси гормоноутворення, функціонування центральної нервової системи, а також підвищується вага, оскільки всі ресурси мобілізуються на накопичення жирів. До того ж виникає неконтрольоване почуття голоду і знижується імунітет.

Енергетичні напої та дефіцит води

Причина зайвої ваги може бути у набряку. Якщо нирки працюють неправильно, і з цим потрібно працювати комплексно. Якщо ж ви знаєте, що кілограми, яких ви хочете позбутися, прийшли до вас через переїдання або сидячий спосіб життя, то рекомендується стежити за балансом води.

Різке зменшення калорійності раціону

Якщо ви вирішили різко зменшити кількість споживаних кілокалорій, подумайте, якого стресу зазнає ваш організм. У такому стані він почне накопичувати запаси жиру, які вже є усередині. Тому краще обмежувати себе поступово, щоб не спричинити зворотний ефект.

Повна відмова від солодкого

Це загальна помилка. Не варто казати суворе «ні» солодкому. Цукор можна замінити медом, а трохи шоколаду фігурі не зашкодить, а навпаки, позбавить від депресії.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.