Кавун / © pixabay.com

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Кавун не лише не заважає худнути, а й може допомагати в цьому, якщо споживати його правильно.

Про це розповіли експерти EastFruit.

Кавун на 90% складається з води — це робить його ідеальним продуктом для спекотного сезону. Він не лише чудово зволожує організм, а й допомагає виводити надлишки натрію. Крім того, у м’якоті міститься багато калію, вітамінів С, А та В6, які підтримують серце, шкіру та імунну систему.

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Один із найважливіших компонентів кавуна — лікопін, що також зустрічається в помідорах. Це потужний антиоксидант, який знижує рівень «поганого» холестерину та зменшує ризики серцево-судинних захворювань. Ще одна корисна речовина — цитрулін, амінокислота, що сприяє розширенню судин і нормалізації тиску.

Щодо калорій — кавун справді солодкий, але в 100 грамах м’якоті — лише 6–7 грамів природних цукрів і приблизно 30 кілокалорій. Для порівняння: в яблуці — 50–60 ккал, у банані — близько 90. Тож навіть велика порція кавуна рідко «переступає» межу в 100 ккал.

Так, у кавуна високий глікемічний індекс, але низьке глікемічне навантаження, що означає: рівень цукру в крові після його споживання зростає не критично, особливо якщо їсти фрукт у межах збалансованого раціону.

Це підтверджує і дослідження, учасники експерименту, які замінювали кавуном висококалорійні перекуси, знижували вагу, рівень жиру в організмі та артеріальний тиск.

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Але й тут важлива міра. Надмірне споживання кавуна може викликати дискомфорт у шлунково-кишковому тракті, особливо в чутливих людей. Також не варто їсти його на ніч у поєднанні з великою кількістю іншої їжі.

Міф про те, що «кавун на ніч = зайва вага» — науково не підтверджений. Для набору ваги загалом потрібен калорійний надлишок, а не окремий вечірній фрукт.

Популярність кавуна в Україні зростає. У липні 2025 року продажі зросли на 18% порівняно з минулим роком. Це свідчить не лише про сезонний інтерес, а й про зміну харчових звичок і ставлення до фруктів.

«Як і з більшістю продуктів, важливий контекст. Якщо кавун — частина збалансованого харчування з овочами, білками та здоровими жирами, він буде другом для організму, а не ворогом», — зазначає Катерина Звєрєва, керівниця EastFruit та Української плодоовочевої асоціації.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали аж 12 причин, чому обов’язково треба їсти кавун.