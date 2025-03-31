Дієтологи рекомендують: найкраща риба для схуднення

Риба містить безліч необхідних вітамінів і мінералів / © pixabay.com

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Риба для дієти підійде будь-яка — і жирніші сорти теж, тому що в них більше корисних речовин. Нежирна риба використовується майже в кожній низькокалорійної дієті для схуднення, оскільки дає організму велику кількість білка і мінімум жирів.

Рибу, яку рекомендують дієтологи під час схуднення

Лосось

Лосось — відмінне джерело нежирного білка. Він містить омега-3 жирні кислоти, які необхідні для нашого раціону. Омега-3 — це поживні речовини, які дають нашому тілу енергію та підтримують правильну роботу серця, легенів, мозку та імунної системи. Також вони можуть сприяти прискоренню метаболізму.

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Тунець

Тунець повний поживних речовин, таких як жирні кислоти омега-3, вітамін D та селен.

Селен є важливою поживною речовиною, необхідною для нашої щитовидної залози для оптимального функціонування. Оскільки щитовидна залоза відповідає за обмін речовин, щитовидна залоза, що погано функціонує, може вплинути на нашу здатність втрачати вагу, тому вживання продуктів, багатих селеном, може допомогти.

Тріска

Вона може допомогти вашому тілу нормально функціонувати завдяки вітамінам і мінералам, що містяться в ній.

Тріска багата білком і містить мало калорій і жиру, а також багата вітаміном B, який необхідний нашому організму для боротьби зі стресом, вироблення нейротрансмітерів, метаболізму поживних речовин.

Палтус

Люди, які їдять палтус регулярно, можуть отримати кілька переваг для здоров’я. Палтус містить безліч поживних речовин, таких як фосфор, селен, магній та вітаміни B6 та B12.

Якщо ви хочете схуднути, то табу поширюється на наступні види риби: оселедець (210-250 ккал на 100 грам), скумбрія (180-220 ккал), вугор (230-280 ккал).

Раніше ми писали про види риби з максимальною користю для організму. Більше про це читайте у новині.